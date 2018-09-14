İstismara uğrayan zihinsel engelli küçük kız hamile kaldı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, zihinsel engelli C.Y.'ye (14) cinsel istismarda bulunup hamile bıraktıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İstismara uğrayan zihinsel engelli küçük kız hamile kaldı!
14 Eylül 2018 Cuma 10:35

İlçe merkezinde oturan Anne D.G., 3 Eylül günü zihinsel engelli kızının hareketlerinden şüphelenerek C.Y.'ye hamilelik testi uyguladı. Testin pozitif çıkması sonrası anne polise başvurdu. C.Y. poliste verdiği ifade de kendisine farklı zamanlarda, farklı yerlerde pazarcı A.B.(53), hurdacı M.Ç., (47) ve S.G.'nin (17) cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla hastanede yapılan muayenesinde C.Y.’nin 7 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla M.Ç. ve S.G. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Eylül günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan A.B.'nin ise pazarcılık yaptığı kamyonetle kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri zanlıya ait kamyoneti Koçak köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Zanlı 12 Eylül günü yapılan operasyonla yakalandı. A.B. dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #erbaa #cinsel istismar
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