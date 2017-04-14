İşveren, ücretsiz doğum izni hakkını kullandırmazsa...

Kadın çalışanlar için doğum öncesi ve sonrası devlet belirli bir dönem izin hakkı veriyor. Ancak anne olanların kafasını karıştıran bazı durumlar söz konusu. Örneğin kadın çalışanın analık izni sonrası işverenden talep edebileceği 6 aylık ücretsiz izin hakkı gibi. İşverenin, çalışanına bu hakkı vermemesi durumunda ne oluyor.
Konuyla ilgili İnciroğlu Danışmanlık şirketinin sahibi Lütfi İncirlioğlu 'Çarşamba'nın Sorusu' bölümünde soruları yanıtladı.
"Kadın işçi tarafından analık izni sonrası talep edilen 6 aylık ücretsiz izin işverence karşılanmazsa, işçiye haklı nedenle fesih hakkı doğar mı?" sorusuna yanıt veren İnciroğlu, "İş Kanunu m.74/6‘da öngörülen “isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir” hükmü emredici bir düzenlemedir. Altı aylık ücretsiz doğum izni talebi işverence karşılanmazsa, iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır." dedi.
Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni
MADDE 74. – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.