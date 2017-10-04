İsyan ettiren görüntü: Zehirledi, patilerinden astı!

Antalya'dan vicdanı olanı isyan ettirecek görüntüler geldi. Kimliği belirsiz kişiler sokak köpeklerini zehirledikten sonra, patilerinden astı

Antalya'da isyan ettiren görüntüler yaşandı. Alınan bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, 3 sokak köpeğini önce zehirledi, sonra da patilerinden tel örgüye astı.



Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugünde gelen haberler ise hayvanseverleri isyan ettirdi. Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi 328 Sokak'ta 3 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendikten sonra patilerinden tel örgüye asıldı. Ölen 3 köpek, sokak sakinleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek gömüldü.



Olaydan sonra harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, köpekleri zehirleyerek öldüren şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü.



Kediye tekme attı

Başka bir isyan ettiren olay ise Side'de meydana geldi. Apartmandan çıkan bir kişi, kapının önünde duran yavru kediye tekme attı. Duvara çarpan yavru kedi bir süre yerde çırpındı. Tekmeyi atan kişi olay yerinden uzaklaşırken, olayı gören bir kadın ise kediyi alarak veterinere götürdü. Küçük kedinin tedavisi sürüyor.