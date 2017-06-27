İzmir'de nehirde cesedi bulunan genç, Derik'te toprağa verildi

Ailesiyle birlikte 30 yıldan beri Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşayan Mahmut Güden, 15 Haziran günü Konak İlçesi'ndeki Meles Çayı'nda ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Güden'in ailesini arayan polis, aileye bir türlü ulaşamadı. Baba İbrahim Güden, internetteki bir haber sitesinde okuduğu haberle oğlunun öldüğünü duyup İzmir'de polise başvurunca kimlik tespitinden sonra cenaze aileye verildi.Kaynak: DHA
'SU BİRİKİNTİSİ FAZLA DEĞİL'
Memleketi Mardin'in Derik İlçesi'ne getirilen Mahmut Güden'in cesedi, bayramın son gününde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Defin sonrası konuşan baba İbrahim Güden şunları söyledi:
"25 Haziran'da internet haberlerini okurken, böyle bir habere rastladım. Bunun üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunmak üzere İzmir'e gittik. Oğlumu teşhis ettim, ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan cenazemizi alıp, Derik İlçesi'nde defnettik. Oğlumun ölü bulunduğu Meles Çayı su birikintisi fazla değil. Oğlumun ölümünü şüpheli buluyorum. Oğlumun ölü bulunduğu yerden bir hafta sonra başka bir gencen cesedi çıkarıldı. Devletten oğlumun ölümünü aydınlatılmasını istiyoruz. Allah kimseye evlat acısını vermesin, genç yaşta hayatının baharında gitti oğlum."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.