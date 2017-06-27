İzmir'de nehirde cesedi bulunan genç, Derik'te toprağa verildi

İZMİR merkez Konak İlçesi Meles Çayı'nda 15 Haziran'da cesedi bulunan 24 yaşındaki Mahmut Güden, kimlik tespitinin ardından memleketi Mardin'in Derik İlçesi'nde toprağa verildi. Baba İbrahim Güden, oğlumun ölü bulunduğu yerden bir hafta önce de başka bir gencin daha cesedinin çıkarıldığını belirtirek, "Devletten oğlumun ölümünü aydınlatılmasını istiyoruz" dedi

Ailesiyle birlikte 30 yıldan beri Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşayan Mahmut Güden, 15 Haziran günü Konak İlçesi'ndeki Meles Çayı'nda ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Güden'in ailesini arayan polis, aileye bir türlü ulaşamadı. Baba İbrahim Güden, internetteki bir haber sitesinde okuduğu haberle oğlunun öldüğünü duyup İzmir'de polise başvurunca kimlik tespitinden sonra cenaze aileye verildi.



'SU BİRİKİNTİSİ FAZLA DEĞİL'



Memleketi Mardin'in Derik İlçesi'ne getirilen Mahmut Güden'in cesedi, bayramın son gününde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Defin sonrası konuşan baba İbrahim Güden şunları söyledi:



"25 Haziran'da internet haberlerini okurken, böyle bir habere rastladım. Bunun üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunmak üzere İzmir'e gittik. Oğlumu teşhis ettim, ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan cenazemizi alıp, Derik İlçesi'nde defnettik. Oğlumun ölü bulunduğu Meles Çayı su birikintisi fazla değil. Oğlumun ölümünü şüpheli buluyorum. Oğlumun ölü bulunduğu yerden bir hafta sonra başka bir gencen cesedi çıkarıldı. Devletten oğlumun ölümünü aydınlatılmasını istiyoruz. Allah kimseye evlat acısını vermesin, genç yaşta hayatının baharında gitti oğlum."





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