İzmir Marşı'nı duyan Bakan, salonu terk etti!

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Tören sırasında sahnedeki öğrencilerin alkışlı protestosu ve İzmir Marşı'nı söylemeye başlamasıyla birlikte Bakan Yılmaz salonu terk etti. Görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi

Piri Reis Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde yapıldı. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan Metin Kalkavan ile çok sayıda öğrenci ve yakını katıldı. ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ, BAKAN GİTTİ Diploma töreni sırasında öğrenciler Bakan Yılmaz'ı protesto ederek, İzmir Marşı'nı söyledi. Bakan Yılmaz salonu terk etti… Yılmaz'ın salondan ayrılışının ardından öğrenciler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganını attı. SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU Milli Eğitim Bakanı’nın ‘İzmir Marşı’ okunurken salondan hızla uzaklaşması kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. Görüntüler; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Vatandaşların çoğu, ‘Bir bakan, İzmir Marşı okunurken neden salonu terk eder ki…’ şeklinde tepkilerini dile getirdi.