İzmir Milletvekili Çankırı: Türkiye turizmde iyi bir yıl geçiriyor

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye'nin bu yıl turizmde iyi bir yıl geçirdiğini belirtti

Partiden yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Çankırı, Selçuk ilçesinde faaliyete geçen taş konak şeklinde yaptırılan butik otel açılışına katıldı.

Şirince ve Birgi'deki butik taş konak otellerin yerli ve yabancı turistlerce ilgi gördüğünü ifade eden Çankırı, önceki dönem milletvekili seçildiği Mardin'de de 40'dan fazla taş konak butik otelin bulunduğuna dikkati çekti.

Çankırı İzmir'de taş konak butik otellerin sayısının artırılabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"İzmir tarihi, kültürel yapısı ve doğası ile buna çok müsait bir yer. Yatırımcıların İzmir'e ve bölgemize gelmesini sağlamak için turizmde daha fazla yatırım yapılabilir. Bu yıl ülke turizminde iyi bir yıl geçiriyoruz. İzmir'de turizmdeki bu iyi gidişten nasibini alıyor. İzmir'de turizmde artış oldukça, otellerin kapasitelerini de daha fazla büyütebiliriz. İnşallah turizmdeki potansiyelimizi daha da açığa çıkartarak İzmir'in turizmde de hak ettiği yeri almasını sağlarız. Turizmde taş konak butik otellerin meyvesini Mardin'de fazlasıyla gördük."