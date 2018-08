Jim Carrey'den saldırılara tepki

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, bir tepki mesajı attı.

Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: "40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”

Jim Carrey kimdir?

Jim Carrey, Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı komedyen ve sinema oyuncusu. 1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Ardından birçok filmde de oyunculuk yapmıştır ve hali hazırda oyunculuğa devam etmektedir. Ünlü oyuncu Will Ferrell'a göre yaşayan en iyi komedyendir. The Mask, Liar Liar, Me Myself and Irene, The Truman Show, Bruce Almighty ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind önemli filmlerinden bazılarıdır.