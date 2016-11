Kaçırdıkları iki kişiyi şişeye oturtup...

Araçlarına aldıkları 2 genci ıssız bir yere götürdükten sonra tehdit ve korku salarak alkol şişesine oturtup cinsel saldırıda bulundukları, bu anı da kameraya kaydettikleri belirtilen 2 kişi hakkında 34'er yıl hapis istemiyle dava açıldı

Saldırıya uğrayanların 18 ve 19 , saldırıyı gerçekleştirenlerin birinin çocuk diğerinin ise 20 yaşında olduğu tüyler ürperten olayda savcılık "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 18'er yıldan az olmamak üzere, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından da toplamda 16'şar yıl hapis cezası istiyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, E. P.(18) ve B. G.(19) geçtiğimiz Eylül ayında Üsküdar'da yürüdükleri sırada aynı mahallede oturdukları şüpheliler A. G.(20) ve 18 yaşından küçük olan V.A. ile karşılaştı. Şüpheliler, E. P. ve B. G.'yi araçlarına bindirdi ve bir diğer şüpheli T. K.'nın (34) bulunduğu Üsküdar'da ıssız bir yere götürdü. Müştekileri tehdit ve darp ettikten sonra araçtan indiren şüpheliler, yine tehditlerle ikisinin de alkol şişesine oturmasını istedi.



O ANLARI KAMERAYA ÇEKTİLER



Tehditler üzerine şüphelilerden korkan müştekiler alkol şişesine oturdular ve bu anı V.A. isimli şüpheli cep telefonuna kaydetti. Eylemden sonra A. G. ve V. A. 2 müştekiyi araca tekrar bindirip TEM'de su satmaları için alıkoyarak tehdit edip 3 saat süreyle otobanda su sattırdı.



HIRSIZLIK YAPTIKLARI İÇİN...



Her 2 müşteki eve gittiklerinde olayı ailelerine anlatması üzerine şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Olayın ertesi günü Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, müştekilerin hırsızlık yaparak çalmış oldukları motorları Ataşehir'de Romanlara sattıklarını ve müştekilerin mahallede hırsızlık yapmaları nedeniyle sevilmediklerini iddia etti.



ADLİ TIP RAPORU DOĞRULADI



İddianamade, şüphelilerin eylemlerinin cinsel saldırı suçunun unsuru olarak değerlendirildiği belirtildi. E. P. ve B. G. ile ilgili İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporunda ise, her 2 müştekinin muayenesinde görülen kızarıklık için "İddia edildiği şekilde şişenin anüsü zorlaması ile oluşmasının tıbben mümkün görüldüğü" şeklinde tespit belirtildi.



GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI



Şüphelilerin birlikte ve dayanışma içerisinde 2 kişiye karşı cinsel saldırı ve alıkoyup hürriyetlerini tahdit ettiklerinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, V. A.'nın kullanmış olduğu telefonun incelendiği ve her 2 müştekiye, şişe sokulması suretiyle cinsel saldırı ile ilgili görüntülerin olduğunun görüldüğü belirtildi. V. A. ile ilgili soruşturmanın 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydedildi.



18 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA AÇILDI



Şüpheliler A. G. ve T. K. hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 18'er yıldan az olmamak üzere, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 16'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.