'Kaçırıldılar' ihbarı sonrası cesetleri bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, galerici Mustafa Şahin Akkoç (76) ile eşi Ayfer Akkoç (73), otomobillerinin içinde yanmış cesetleri bulundu. Çift için dün akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi

'Kaçırıldılar' ihbarı sonrası cesetleri bulundu
12 Eylül 2018 Çarşamba 13:40

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bugün tarlaların arasından geçen yolda bir aracın yandığını gören çoban, emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hafif ticari aracın yandığını ve içinde 2 kişinin bulunduğunu belirledi. Olay yerine itfaiye, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışma sonucu, araç içinde ölü halde bulunanların Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç olduğu belirlendi.

'KAÇIRILDILAR' İHBARI

Bu arada dün akşam saatlerinde, Nevşehir yakınlarındaki bağ evlerinde oturan Mustafa ve Ayfer Akkoç'un silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı yapıldığı, jandarma ve polisin il genelinde yaptığı çalışmalara rağmen çifte ulaşılamadığı öğrenildi. Jandarma ve polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nevşehir #galerici #galerici ölüm
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