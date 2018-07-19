Kadın polis evinde başından vurulmuş olarak bulundu

Adana'da evinde başından vurulmuş, yaralı halde bulunan polis memuru Ayşe A. (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kadın polis evinde başından vurulmuş olarak bulundu
19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel harekat polisi olan A.A, gece eve geldiğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi Ayşe A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, eşi A.A. ise ifadesi alınmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayşe A. ile özel harekat polisi A.A.'nın iki hafta önce evlendiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #polis #polis ölüm
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