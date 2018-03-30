Kadroya geçecek olan taşerona güzel haber

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz" dedi

Kadroya geçecek olan taşerona güzel haber

Taşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadroya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.

Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

 

Etiketler; #taşeron #taşeron zam
Önceki Haber
İzmir'in terk edilen köyleri turizme açıldı
Sonraki Haber
Foça'da 91 Suriyeli kaçak yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.