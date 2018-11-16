Kahraman döneminde menüden kalkan tatlı, yeniden menüde

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın adını beğenmediği gerekçesiyle Meclis lokantalarında menüden kaldırılan 'vişneli tayfır' tatlısı, bir yıl sonra 'meyveli muhallebi' ismiyle menüye tekrar eklendi

Kahraman döneminde menüden kalkan tatlı, yeniden menüde
16 Kasım 2018 Cuma 13:46

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM menüsüne özel olan ve içerisinde süt, nişasta, vişne, ananas, krema, yumurta, bisküvi, un bulunan  'vişneli tayfır' tatlısına "Bu nasıl tatlı ismi. Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var" diye tepki göstermişti. Basına da yansıyan Kahraman'ın eleştirisi üzerine 'vişneli tayfır' Meclis ve sosyal tesislerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devralınan TBMM'ye ait Ala Restaurant'ta menüden çıkarılmıştı. Bunun üzerine tatlının yeniden menüye eklenmesi için yetkililere çok sayıda talep iletildi.

Bir yılın ardından 'vişneli tayfır' tatlısı içeriği değişmeden 'meyveli muhallebi' adıyla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ismail kahraman #vişneli tayfır
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