Kahvede şok anları! Birden karşılarında boğayı görünce...

Olay Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarından eve getirilirken kaçan boğa kahveyi daldı. O sırada kahvede oyun oynayanlar panik içinde kaçıştı. Çevrede toplananlar boğayı çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Güçlükle kahveden çıkarılan boğa sahibi tarafından götürülürken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
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