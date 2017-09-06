Kampanya başlatıldı: Atatürk'süz müfredat istemiyoruz

Müfredattan Atatürkçülüğün çıkarılması karşısında umutsuzluğa düşen vatandaşlar, çareyi kampanya başlatmakta buldu. Laik ve bilimsel eğitim isteyenler, change.org'da 'Atatürksüz müfredat istemiyoruz' başlığıyla bir kampanya başladı. Kampanyayı 6 Eylül saat 12:30 itibariyle 11 bin 711 kişi imzaladı

Yeni eğitim öğretim yılına günler kaldı. Bu eğitim öğretim yılını diğer yıllardan farklı kılan, müfredatın değişmesi. Yeni müfredatta Atatürkçülük ve evrim teorisi çıkarıldı. Bunun üzerine, veliler, öğrenciler ve bilimsel, laik eğitim isteyenler kendilerini ‘Atatürkçüler’ olarak tanımlayan bir grup, change.org’da bir kampanya başlattı.



‘Atatürksüz müfredat istemiyoruz’ başlığıyla imzaya açılan kampanyanın açıkmasında “Atatürkçülük, yalnızca bir ders değil, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye demektir. Hazırlanan bu müfredat Laik ve Bilimsel Eğitimi yok etmeyi amaçlamaktadır. İktidar, eğitimi çağdaş değerlerden uzaklaştırarak şimdi de çocuklarımızın geleceğini yok edecektir. Bu ülke, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir ve sonsuza dek böyle kalacaktır” yer aldı.



6 Eylül saat 12:30 itibariyle 11 bin 711 kişi imza attığı kampanya devam ediyor. Toplanan imzalar daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilecek. (Sözcü)