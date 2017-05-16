Kamuya öğretmen, asker, polis ve büro çalışanı alınacak

2017 yılı için kamuya 61 bin 500 personel alımı yapılacak. İstihdam seferberliğine en büyük katkıyı veren kamu kurum ve kuruluşları alımlar için ilanlarını vermeye başladı bile; 20 bin öğretmen, 24 bin asker, 15 bin büro çalışanı ve 2 bin 500 polis

Kamuya bu yıl toplam 61 bin 500 personel alınacak.



NTV'nin haberine göre kamu kuruluşları ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıktı. Bu kapsamda, milli savunma bakanlığına alınacak 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 bin 570 sınıf öğretmeni, 2 bin 193 ingilizce öğretmeni, 2 bin 143 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni başta olmak üzere toplam 20 bin öğretmen alımı yapılacak. Bakanlık ayrıca, Ağustos ayından sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için ilana çıkacak.



İçişleri Bakanlığı da valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alımı yapacak.



Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek yüksekokullarına da 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250'si erkek, 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanlarına Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.