Kan donduran vahşet: 3 çocuğunun kafasını kesip...

Adana'da bir kadın, 1'i kız 3 çocuğunu, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı

Kan donduran olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu, kafalarını keserek öldürdü. Yapılan incelemede kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.



ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



KAFALARINI KESİP YAN YANA DİZMİŞ

Yapılan incelemede kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Kıp Kurumu'na kaldırılırken, annenin bunu neden yaptığı araştırılıyor.