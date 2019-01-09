Kansere karşı örgü örüyorlar

Erzincan'da, kanser hastası 25 kadın, belediye tarafından rehabilitasyon amacıyla açılan örgü kursunda tığ ile çanta, cüzden ve şal gibi ürünler ortaya koyarak moral buluyor. Erzincan'da kanser hastası 25 kadın, belediye tarafından açılan "tığ örücülüğü kursu" sayesinde hem moral buluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan Belediyesi, İŞKUR ve Erzincan Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği ile iş birliği yaparak kanser tedavisi devam eden ya da sona eren kadınlara yönelik belediye hizmet binasında rehabilitasyon amaçlı "tığ örücülüğü kursu" açtı. Kanser hastası 25 kadın, haftanın 5 günü kursa gelip 5'er saat uzman eğitmenler eşliğinde tığ işi çanta, şal, cüzdan gibi ürünler yapıyor.Böylece hastalıklarını bir nebze olsun unutan kadınlar, hem günlük 25 lira kazanıp aile bütçesine katkı sağlıyor hem de arkadaşları ile sohbet ederek moral buluyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, yaptığı açıklamada, belediyenin meslek edindirme kursları kapsamında, bin 500 kadına çeşitli alanlarda eğitim verildiğini belirterek, bu çerçevede kanser hastalarına yönelik de kurslar açıldığını ifade etti. Kanserli hastaların tedavisinde moral ve motivasyonun önemine işaret eden Başsoy, "Son zamanlarda özellikle çağın hastalığı olan kanserle mücadelede halen ciddi manada sıkıntılar yaşanıyor. Bu hastalarımızın rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi açısından Erzincan Yeni Hayat kanserle Mücadele Derneği ile görüştük. Görüşmelerimizde bu hastalarımızın evlerinden uzaklaştırılıp toplumla haşır neşir olması için bu kursumuzu düzenledik." dedi.

Yüzlerinin gülmesi bizi mutlu etti

Cemalettin Başsoy, kursun kanser hastalarına moral olduğunu dile getirerek, "Hastalarımız kurs sayesinde hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşip toplumdan kopmuyor. Onların yüzlerinin gülmesi bizi mutlu etti." dedi. Erzincan Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Hülya Akpunar da tüm kanser hastalarını "tığ örücülüğü kursu" gibi aktiviteler yapmaya davet ederek şunları kaydetti:Bu kursta kanser hastası kadınların mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu etti. Kursumuzun amacı kanser hastalarının, yakınlarının ve gönüllü olarak derneğimizde çalışan tüm bireylerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak. Hastalar böyle bir etkinliğe katılarak kendilerini daha iyi hissedecek. Herkesi bu kurslara bekliyoruz. Kanser hastası kursiyerlerden Belgin Tanrıverdi de "Kanser hastasıyım, kurs bana terapi gibi geldi. Hem maddi hem manevi yönden çok huzurluyum, mutluyum. Burada el işi yapıyoruz, şal, çanta örüyoruz. İlaç almaktansa böyle bir el işi yapmak maddi ve manevi olarak çok iyi oldu. Benim gibi hasta olan arkadaşları da bu kurslara davet ediyorum." diye konuştu.