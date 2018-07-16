Karısına pusu kurarak 13 yerinden bıçakladı

Esenyurt'ta gözü dönmüş eski koca, apartmanına girip pusu kurduğu eski karısını 13 yerinden bıçakladı. Kadının apartman kan gölüne dönerken cani koca kayıplara karıştı

Esenyurt'ta bir kadın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı apartmanda eski kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kuran adam, eski karısını 13 yerinden bıçakladı. Apartman kan gölüne döndü.

RAHATSIZ ETTİĞİ ESKİ KARISININ EVİNE SESSİZCE GİRDİ

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.G. isimli adam, eski karısı N.Ö.'yü sürekli rahatsız ediyordu. Bugün ise 2 çocuk annesi olan N.Ö. evinde otururken, eski kocası S.G. apartmana sessizce girdi.

PUSUYA YATIP ESKİ KARISINI BEKLEDİ VE BIÇAKLA SALDIRDI

Apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde saklanan S.G. eski eşinin evden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra oturduğu daireden çıkarak apartman kapısına yönelen N.Ö. eski eşi S.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

KADINI 13 YERİNDEN BIÇAKLADI, APARTMAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

13 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartmanın ise kan gölüne döndü.

KOCA KAYIPLARA KARIŞTI

Talisiz kadının hayati tehlikesi devam ederken polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan S.G.'yi arıyor.