Kart kopyalamak için Ukrayna'dan cihaz getirtmişler!

Konya'da bir kafede kasiyerlik yapan G.Y., kart kopyalayan bir şebeke ile anlaşarak müşterileri dolandırdı. G.Y.'nin bunun için yüzde 50 pay aldığı öğrenildi

Konya'da iki kişi geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne başvurarak banka kartlarından 6 bin TL çekilerek dolandırıldıklarını söyledi.



Bunun üzerine şahısların hesap özetini inceleyen ekipler, kartların en son Selçuklu İlçesi'nde bulunan bir kafede kullanıldığını tespit etti.



Bunun üzerine kafeye baskın yapan polisler, iş yeri güvenlik kameralarını ve pos cihazlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede kafede kasiyer olarak çalışan G.Y.'nin müşterilerinin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyaladığını farketti.



Kasiyerin üzerinde arama yapan ekipler, 9 müşterinin kopyalanan kredi kartı ödeme belgelerini buldu.



Emniyete götürülen G.Y., burada ifadesinde suçunu kabul etti. Dolandırıcılığı işletmenin müdürü olan A.A. ile birlikte yaptıklarını da belirten Y., iş yerinin pos cihazının bozuk olduğunu müşterilerine söylediklerini sonra da diğer pos cihazına takıp dolandırıcılık yaptıklarını söyledi.



Çalıştığı bütün şebekeyi de bir bir açıklayan Y.'nin ifadesi doğrultusunda 6 kişi daha gözaltına alındı.



Y., ifadesinde şebeke üyeleriyle yüzde 50 pay şartı ile anlaştığını da itiraf ederken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi de tutuklandı.



Öte yandan şebekenin Ukrayna'dan özel olarak kart kopyalama cihazı getirttikleri ve toplamda 69 kredi kartını kopyaladıkları da ortaya çıktı. Polis ekipleri bu kredi kartlarının nerede kopyalandığını ve ne kadar para çekildiğini araştırıyor.