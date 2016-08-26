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    • Kaset soruşturmasında 96 kişinin mal varlığına tedbir konuldu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 96 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu

    26 Ağustos 2016 Cuma 13:22
    Kaset soruşturmasında 96 kişinin mal varlığına tedbir konuldu
    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 96 kişinin mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

    Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ elebaşı Gülen, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcıları Recep Güven, Ayhan Falakalı ve Coşkun Çakar, aynı dairenin eski Şube Müdürleri Ali Özdoğan ve Yunus Yazar, geçmişte aynı şubede görev yapan Komiser Yardımcısı Enes Çiğci, "Emniyet imamı" olduğu iddia edilen Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verdi.

    Şüphelilerin mal varlıklarına, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında tedbir konulması kararı alındı.

    Karar uyarınca şüpheliler, taşınmazları, ulaşım araçları, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesapları, hak ve alacakları, kıymetli evrakı, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleri üzerinde tasarrufta bulunamayacak.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Baykal, Kaset Soruşturması, Fetö Kaset Soruşturması

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