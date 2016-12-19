Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarmaya büyük şok!

Bursa'da bir ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri büyük bir sürpriz ile karşılaştı

Son zamanlarda artan terör olaylarına halk da değişik şekillerde tepki gösteriyor. Halk, asker ve polisinin yanında olduğunu anlatmak için ise değişik yöntemlere başvuruyor.



Bursa İnegöl'de de jandarma ihbar üzerine bir mahalleye gitti. Burada jandarma ekiplerini ise büyük bir sürpriz bekliyordu.



İnegöl'de kavga çıktığına dair bir ihbar alan jandarma olay yerine gitti. Jandarma ekiplerini, Hayriye Mahallesi'nde oturan gençler meşaleler ve dev Türk Bayrakları ile karşıladı. Büyük şaşkınlık yaşayan jandarma ekipeleri, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile Türk bayrağının altında geçti. Daha sonra ekipler, mahallelinin şehitler için okuttuğu mevlidi dinleyip dua ettiler.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan mahalle sakinlerinden Hakan Özdemir, saldırılardan dolayı herkesin gerilmiş durumda olduğunu ve hainlere gereken cezayı vermeye hazır olduklarını söyledi. Bizi bölemeyecekler diyen Özdemir, devletin yanında olacaklarını ve hainlerin yanında olmayacaklarını söyledi.