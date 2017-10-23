Kayalıklardan düşen genç, 12 saat sonra bulundu!

Balıkesir'de dün akşam selfie çekerken kayalıklardan düşen genç bugün sabah fark edildi. 17 yaşındaki genç, ekipler tarafından kurtarıldı

Olay Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 17 yaşındaki Deniz E., Çuğra mevkiinde selfie çekinmek isterken kayalıklardan düştü. Dün akşam saatlerinde düşen genç ancak bu sabah yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edildi.



Bir kişinin olayı haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı genci denizde bekleyen sahil güvenlik ekiplerine teslim etti.



Ekipler, Erdek İskelesi'ne götürdükleri genci, burada ambulansla hastaneye gönderdi.



17 yaşındaki gencin 36 metre yükseklikten düştüğü ve 12 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi.



Deniz E.'nin sol bacağında ve belinde kırıklar olduğu tespit edilirken, durumunun ise iyi olduğu bilgisi verildi.