Kayıp sınıf öğretmeni, ölü bulundu

Antalya'da, dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (59), Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulundu

Kayıp sınıf öğretmeni, ölü bulundu
12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:08

Antalya'da, Emel Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman dün eve gitmeyince, yakınları polise başvurdu. Ekipler, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Konyaaltı Sahili'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemede, kalp krizi geçirip, falezlerden düştüğü belirlenen Ahmet Kahraman'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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