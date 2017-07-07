Kaymakam'ın aracı geçerken patlama oldu!

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey'in makam arabasının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırıda can kaybı yok

Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kocabey hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, Kaymakam Kocabey hafif bir şekilde yaralanırken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Kocabey, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 08.30 sıralarında Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey'e, terör örgütü PKK/KCK tarafından suikast girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Baykan İlçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey, Baykan İlçesi'ne bağlı Yarımca köyünde devam eden üstyapı çalışmalarının inceledikten ve Yarımca Jandarma Karakolunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü tarafından köy yoluna döşenen el yapımı patlayıcı patlatılmış, Kaymakam ve korumalar yara almadan kurtulmuş, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edilmiş olup, görevinin başındadır. Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin tarafından geniş çaplı operasyonlar başlatılmıştır. Bölücü terör örgütünün her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine yönelik ilimiz çapındaki operasyonlar kararlılıkla devam edecek, ilimizin huzur ve güvenliği için emniyet güçleri ve mülki idare amirlerimiz fedakarca çalışmalarına devam edeceklerdir."