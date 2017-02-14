Kayseri'de feci kaza: 4 kişi öldü

Kayseri'de meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de yolcu minibüsünün yaptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri-Sivas karayolunda meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Ali Aldemir yönetiminde olan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak, önce dubalara çarptı, sonra da refüje girdi. Minibüs, 100 metre ilerledikten sonra da yön gösteren levhaları taşıyan direğe çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 10 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altına alınan hastalardan 33 yaşındaki Nuran Gökkurt ve 5 yaşındaki kızı Asya Gökkurt kaldırıldıkları hastanede ameliyata alındı. Ancak anne ve kızın kurtarılamadığı öğrenildi.Daha sonra gelen haberde ise yaralılardan Selahattin Bali'nin de ameliyat sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.Böylece Kayseri'de meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, 7 kişide yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.