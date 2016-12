Kayseri'deki saldırıda yaralanan asker o anları anlattı: Otobüse bir sivil bindi...

Kayseri'deki bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi ardından memleketine raporlu olarak dönen Komando Çavuş Tolga Öğütlü, "Ben de pek ciddi bir şey yok. Zaten şehit olan arkadaşlarımız bize siper oldu. Onların gövdesi bize siper oldu. Ayakta duran ne kadar asker varsa, biz onların sayesinde ayakta ve hayattayız" dedi

Erciyes Üniversitesi ana girişinin yakınında, geçen cumartesi günü saat 08.45'de içinde çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken, bomba yüklü araç patlatıldı. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, 56 kişi de yaralandı. Saldırıda 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan Komando Çavuş Tolga Öğütlü, baş, sağ ayak bileği ve sol koluna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Öğütlü, izinli olarak memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde döndü.



OTOBÜSE SİVİL 1 KİŞİ BİNDİ



Olay gününü anlatan Tolga Öğütlü, otobüse nizamiye önünden sivil bir kişinin bindiğini ve o kişinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında indiğini ve hızlı adımlarla ilerlerken arkasına baktığına dikkat çekti. Öğütlü, şöyle konuştu:



"Çarşı iznine çıkmak için belediyenin otobüsüne bindik. O sırada nizamiye önünden sivil kişi otobüse bindi. Otobüs hareket etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında, sivil binen kişi, otobüsün durdurmak için düğmeye bastı. Otobüs sağ tarafa yaklaştı. Sivil şahıs, otobüsten indi. Hızlı adımlarla yürürken arkasına bakıyordu. Ben de bu sırada gözlerimle takip ediyordum. Daha sonra patlama gerçekleşti."



KENDİ YARASINI BIRAKTI, YARALANAN ARKADAŞLARINA YARDIM ETTİ



Patlama ardından kendisinin otobüsten fırladığını ve kendi yarasını unutup, yaralı arkadaşlarına müdahale ettiğini belirten Öğütlü, şunları anlattı:



"Takım çavuşuyum. Kendi kısmımdan çarşıya çıkardığım 5 arkadaşım vardı. Onların hepsini teker teker bularak sağlık durumlarını kontrol ettim. Bir arkadaşımın ayağı kopmuştu. Ayağını kemerle sardım. Daha sonra diğer yaralı arkadaşlarıma yardım ettim. Şehitlerimize zaten yapabileceğimiz bir şey yoktu. O sırada otobüsün içerisinde yangın çıktı ve yangın tüpleriyle söndürmeye başladık. İlk 10 dakika askerler kendi kendine yardım etti. Daha sonra sivil vatandaşlar da yardım etmeye başladı."



"1'İNCİ KOMANDO TUGAYI'NDA KARDEŞLİK VAR"



7 aylık asker olduğunu ve terhisine 5 ayının kaldığını belirten Öğütlü, kendisinin 'Araç kademede' biriminde olduğu için tugaydaki bütün askerlerin kendisini tanıdığını anlattı. Ögütlü, "Ben de tugaydakilerin hepsini tanıyordum. Bir de 1’inci Komando Tugayı’nda bir kardeşlik, beraberlik var. Bütün askerler birbirini tanır. Komutanlarımızla birlikte herkes, bir aile ilişkisindedir. Tanımasam da önemli değil. Hepsi benim silah arkadaşım. Biz orada hep beraber bir can pazarı yaşadık. Biz kurtulduk, onlar kurtulamadı. Ama onları da kurtarmak isterdim" dedi.



ŞEHİT ARKADAŞLARIMIZ BİZE SİPER OLDU



Şehit arkadaşlarının kendilerine adeta siper olduğunu ve bu nedenle de ayakta kaldıklarını vurgulayan Öğütlü, şunları söyledi:



"Bende pek ciddi bir şey yok. Zaten şehit olan arkadaşlarımız bize siper oldu. Onların gövdesi bize siper oldu. Ayakta duran ne kadar asker varsa, biz onların sayesinde ayakta ve hayattayız. Ben sağ orta koltukta oturuyordum. Sol tarafta da bomba yüklü araç patladı."



"ASKER HARİCİNDE KİMSE BİNEMEZ, YASAK"



Kendisini ziyarete gelen Ereğli belediye Başkanı Özkan Özgüven'e de yaşadığı olayı anlatan Öğütlü, kendilerini kent merkezine taşıyan otobüslere asker haricinde başka birisinin binmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Öğütlü, otobüse binen kişinin şüpheli hareketinin olduğunu ileri sürerek, "Hareket merkezinden, bizim için 3 otobüs gelir. Asker haricinde kimse binemez, yasak. Bir kalkış, bir de iniş durağımız vardır. Farklı bir durakta durdu. İçinde sivil vardı ve çok şüpheli hareketleri vardı. Otobüste durakta indi. Otobüs, her zamankinden hızlı gidiyordu. Güzergah değişikliği yaptı. Çok farklı olaylar oldu" dedi.



Bomba yüklü aracın otobüsü takip ettiğini belirten Öğütlü, "Araç zaten bizim nizamiyenin çıkısında bir araç parkı var, orada bizi bekliyormuş. Bunu da arkadaşım görmüş. Biz otobüsle tam önünden geçtiğimiz sırada araç 'U' dönüşü yapmış ve aşağı-yukarı 5-6 kilometre kadar bizi takip etmiş. Sivil adam, durakta otobüsü durdurduğu sırada yanımıza gelip aracı patlatıyor" dedi.



FARKLI GÜZERGAHTA



Otobüsün her zamankinden farklı güzergah kullandığını ifade eden Öğütlü, otobüsün normalde Reşadiye Mahallesi'nin dışından gittiğini ancak bu kez içinden geçtiğini belirtti. Otobüsün çok hızlı gittiğini anlatan Öğütlü, "Otobüs, çok hızlı gitti. Hatta bazı arkadaşlarımız 'Bizi ölüme mi, götürüyorsun, kaptan?' diye şoföre espri yaptı. Bunu diyen arkadaşım da şehit düştü" dedi.



Öğütlü, "Arkadaşlarımın çoğunu kaybettim. Kendimi hüzünlü hissediyorum. Şahadet şerbetini içti hepsi" dedi.



"1 ÖLÜR, 1000 DİRİLİRİZ"



Öğütlü, teröristlerin hain saldırısını 'Arı kovanına çomak sokmak' olarak nitelendirirken, şöyle konuştu:



"Biz yemin ettik bırakmayacağız. Allah izin verirse ben istirahatımı bitirdikten sonra görevime tekrar döneceğim. Yemin ettik. Gereken neyse yapılacak. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Ben çok ciddi konuşuyorum. Bu saatten sonra bizim gözümüzü kan bürüdü. Ben bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü o anı biz yaşadık, biz biliyoruz. Benim arkadaşlarım cebinde 10 lira parası olup çarşıda bir çorba içme hayaliyle gidiyorduk. Ama bizi yıldıramayacaklar. Bir ölür bin diriliriz."



Tolga Öğütlü'nün bisiklet tamircisi babası Arif Öğütlü de, patlamanın ardından oğlunun telefonla kendisini arayıp, sağlık durumu hakkında bilgi verdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"'Olaydan sonra oğlum beni aradı. Patlama olduğunu söyledi ve kendisinin iyi olduğunu, yaralı ve şehit olan arkadaşlarının olduğunu belirtti. ''Beni düşünme. Ben şu anda arkadaşlarımla ilgileniyorum'' dedi. Olayı öğrendikten hemen sonra Kayseri’ye hareket ettik. Oraya vardığımızda ana-baba günü olmuştu. Hastaneye ulaştık ve oğlumun yanına gittik."



Tansiyon hastası anne Fadime Öğütlü de, patlamada şehit ve ağır yaralı askerler olduğu için buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Tolga Öğütlü'nün Hayriye ve Yasin isimli iki kardeşi bulunuyor.