Kazayla ablasının ölümüne neden oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 11 yaşındaki S.K. evde bulunan av tüfeğiyle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.'yı vurarak ölümüne neden oldu

Kazayla ablasının ölümüne neden oldu!

Olay dün akşam saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen S.K. evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası E.K.yı yaraladı. Başından yaralanan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük E.K.nın cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #ablasını öldürdü
Önceki Haber
İzmir'de otobüs eve çarptı
Sonraki Haber
Resmi evrakları, atık kağıt sanarak aldılar!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.