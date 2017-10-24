Kazı yapan iki kişi göçük altında can verdi!

Antalya'da bahçede kazı yapılırken göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle iki kişi toprak altında kaldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında ise iki kişinin de cesedine ulaşıldı

Olay Elmalı İlçesi'nde bulunan Bayralar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şaban Şener, Eşref Nalbant ve onun oğlu, bir başkasına ait bahçede kazı yapmaya başladı. Ancak kazı sırasında saat 22.00 civarında göçük meydana geldi. Şener ve Nalbant toprağın altında kalırken, Nalbant'ın oğlu ise kuyudan çıkmayı belindeki ipe tutunarak başardı.



Durum hemen yetkililere haber verildi. Olay yerine giden kurtarma ekipleri göçük altında kalanları kurturmak için çalışma başlattı.







Ancak ekipler çalışmalar sonucunda iki kişinin de cesedine ulaştı. Şener ve Nalbant'ın cesetlerinin toprağın 14 metre altında bulunduğu öğrenildi. Toprak altında çıkartılan cesetler morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.