Kekik sandığı bonzaiyi mangal etine karıştırdı. Sonuç felaket...

İstanbul'da mangal yapan bir aile, etin üzerine kekik sanarak bonzai koydu. Olayda 9 kişi zehirlenirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olay İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Aysel K. ve eşi Cuma K., Ankara'dan gelen misafirleri için mangal yapmaya karar verdi. Aysel K., mangal için bahçeden çalı çırpı toplarken, bir poşet dikkatini çekti. Poşetin içindekini kekik sanan kadın, bunu bir kavonoza boşattı. Mangal için hazırlanan etin sosuna bu ottan da karıştırdı.Aysel K.'nin gelini Yeliz D., dışında herkes yapılan mangal etinden yedi.Bir süre sonra mangal etinden yiyen herkes garip garip bakmaya başladı. Yeliz D., başının döndüğünü söyleyen eşini de hava alması için dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar sofraya dönen Yeliz D., geri döndüğünde herkesin sabit durmakta zorlandığını farketti.Bu durum üzerine Yeliz D. hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulanslar zehirlenen 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.Zehirlenen aile fertlerinden 55 yaşındaki Bayram A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aysel K., ifadesinde bahçede bulduğu otun kendilerini bu hale getirdiğini farkettiğini söyledi. Aysel K.'nin bulduğu otun kekik değil bonzai olduğu tespit edildi. Polis şimdi o otu oraya kimin attığını araştırıyor.