Kesilen ağacını omzuna aldı belediyeye gitti: Niye kestiniz?

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Melahat Peker, geçen yıl diktiği dut fidanının komşuların şikayeti üzerine belediye tarafından kesilmesine tepki gösterdi. Kesilmiş ağacı sofra bezine sarıp belediyenin yolunu tutan Peker, "Bu fidana çocuk gibi baktım. Bir ağacı sığdıramadılar" diye gözyaşı döktü

Yalvaç merkez Bahçelievler Mahallesi Çayboyu Sokak'taki bir apartmanda oturan Melahat Peker'in geçen yıl mart ayında 'yeşillik olsun' düşüncesiyle kaldırım üzerine diktiği 5 elma ve 1 dut fidanından rahatsız olan komşuları, belediyeye şikayetçi oldu. Şikayet sonrası geçen hafta 5 ağacı kendisi kesen Melahat Peker, belediye zabıtasından dut ağacının kalmasını rica etti. Ancak geçen pazartesi günü evde olmadığı sırada gelen belediye görevlileri, dut ağacını da kesip götürdü. Eve geldiğinde dut ağacının kesildiğini gören Peker büyük üzüntü yaşadı.



KESİLEN AĞACI OMUZLAYIP BELEDİYEYE GİTTİ



Belediyeyle irtibata geçerek kesilen ağacın kendisine verilmesini isteyen Melahat Peker, teslim edilen yaklaşık 2 metrelik dut ağacını sofra bezine sarıp Yalvaç Belediyesi'nin yolunu tuttu. Omzunda taşıdığı dut ağacıyla gözyaşları arasında belediyeye giden Melahat Peker, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'nün makamına çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık görüşmenin dışarı çıkan Peker, yaşadıklarına tepki gösterdi.



Melahat Peker, "Ben bu fidana çocuk gibi baktım. Bir ağacı sığdıramadılar. Başkan 'haberim yok' deyip işin içinden sıyrıldı. Ağzımın orucu ile Ramazan ayında kaç kez geldim, görüşemedim. 'Şurada yeşillik olsun gelen giden çoluk çocuk yesin' diye dikmiştim. Kime ne zararı vardı? Belediye kendisi kaldırımlara ağaç dikmiyor mu?" diye ağladı.





'KİM KESTİYSE BU AĞAÇ KADAR ÖMRÜ OLMASIN'



Melahat Peker, "Ben ağaç dikerken çevre güzelleşsin bir gölgelik olsun istedim. Komşum kaldırıma beton yapılması için belediyeye müracaat etmiş, ağaçlar var 'kesilsin' demiş. Bana 2 kez zabıta geldi. 5 ağacı kendi ellerimle kestim. 'Bari bu dut ağacı kalsın' diye rica ettim. Başkanla da görüşmek istedim ama saatlerce odasının önünde bekledim gelmedi. Ne zaman geldilerse hemen kesmiş ağacı da almış götürmüşler. 'O ağaç buraya gelecek' dedim kesilen ağacı getirttim. Belediye başkanına götürüp onun ayaklarının ucuna dikeceğim. Kim kestiyse bu ağaç kadar ömrü olmasın" diye konuştu.



'ÜZGÜNÜZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK'



Zabıta Müdürü Hacı Yakup Hisarardımlı ise "Melahat Peker'in komşusu tarafından belediyemize verilmiş bir şikayet dilekçesi mevcut. Yaya kaldırımına ağaç diktiği ve ileride kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle gerekli önlemlerin alınması istenmiş. Mevzuat gereği yaya kaldırımına ağaç dikmek yasaktır. Biz teyzemizle görüşerek varsa tapulu yeri bir ağaç yerine 10 ağaç dikeceğimizi ilettik. Ancak kendisi bu ağaç için ısrarcı olmuştur. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok" dedi.



AĞAÇ KESENE CEZA UYGULANMIŞTI



Isparta'da geçen hafta evinin önündeki kaldırımda bulunan 2 ıhlamur ağacını kesen kişiye Isparta Belediyesi tarafından cezai işlem uygulanırken, hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.