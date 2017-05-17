Kıdem fonu tazminat gaspıdır

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde paydaşlarla görüşüleceğini söyledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 'Madem kıdem tazminatı fonu işçilerin lehine olacağı iddia ediliyor. 15 yıldır veya referandumdan önce neden kurmadınız? Eğer fon işçi lehine olsaydı, 42 yıldır kurulurdu' dedi

Kübra Topal- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

Kıdem tazminatı işçinin güvencesi

'Kıdem tazminatı işçinin güvencesi, sadece parasal bir konu değil dolaylı bir iş güvencesi sistemi' diyen Beko, 'Kıdem tazminatının fona devri işten çıkarmaları kolaylaştırır. Kıdem tazminatı işverenlerin bireysel sorumluluğudur, bireysel borcudur ve öyle kalmalıdır. Hükümet programlarında sık sık işgücü piyasasının esnekleşmesi için kıdem tazminatının fona devri gerektiğini ifade etmekte. Dolayısıyla kıdem tazminatının fona devri işçi çıkarmayı kolaylaştıracak, esnekliği artıracak' dedi. Fonun kıdem tazminatını 10-15 güne düşürdüğünü söyleyen Beko, 'İşçi lehine diye sunulan fonun gerçek amacı kıdem tazminatını düşürmek. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi'nde 'Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır' denmekte. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının 30 günden 10-15 güne düşmesi neredeyse kesindir. Fon, kıdem tazminatının son ücretle bağını koparır ve düşmesine yol açar. İşçiler kıdem tazminatını son ücretleri üzerinden ve 30 gün olarak almaktadırlar dolayısıyla çalışma hayatında aldıkları zamlar kıdem tazminatına yansır. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının işçinin son ücretiyle bağı kopar ve alacağı kıdem tazminatı miktarı düşer' dedi.

Hükümet fon inadından vazgeçmeli

'Bakan Müezzinoğlu tarafından dile getirilen 'işçilerin yüzde 80'inin kıdem tazminatına erişemediği' iddiası aslında bir itiraftır' diyen Beko, 'Yasal bir yükümlülük olan kıdem tazminatı ödemesinin işverenlerin yüzde 80'i tarafından yerine getirilmediğini söylenmekte. Bu iddianın bilimsel temeli olup olmadığı tartışmalıdır. Öte yandan velev ki bu iddia doğru olsun, hükümet kanun hakimiyetini sağlamak ve kıdem tazminatına eşimi sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin yüzde 80'i vergi ödemediğinde hükümet ne yapacak? Vergileri mi kaldıracak, yoksa caydırıcı tedbirler mi alacak? Kıdem tazminatı ve işçilik alacakları ilk sıraya alınsın. Kıdem tazminatının işverenlerin istismarına karşı korunmasının yolu vardır. Kıdem tazminatı dahil işçi alacakları, devlet alacakları dahil tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınmalı ve işverenin mal varlığından öncelikle işçi alacaklarının ödenmesini kabul eden bir sistemle geçilmeli' dedi. ILO'nun 173 Sayılı Sözleşmesinin onaylanması gerektiğini söyleyen Beko, 'Hükümet kıdem tazminatı fonu inadını bir kenara bırakmalı. Kıdem tazminatının ve diğer işçi alacaklarının işverenin suistimaline ve ödeme güçlüğüne karşı korunması için ILO'nun 173 sayılı 'İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Sözleşmesi' onaylanmalı' dedi.

İki seçenek

Kıdem tazminatı konusunda dün bir açıklama yapan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, mevcut çalışanlar için kıdem sisteminde iki ayrı seçeneğin söz konusu olacağı, işe yeni başlayanların ise yeni kıdem tazminatı sistemine geçeceğini aktardı. Çalışma ve Müezzinoğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle: Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çereçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız.Kazanılmış haklara baktığımızda yüzde 80 hak kaybı var. Yüzde 20'yi geçmiyor hakların alınabilirliği. 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'i hak sahibi olamıyor. Mevcut sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatı fonu oluşturulması için hazırlanan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, 'Muhtemelen önümüzdeki hafta hükümet düzeyinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda teknik çalışmaları bakanlar düzeyinde değerlendireceğiz ve önümüzdeki hafta sonu netleştirmiş olacağız. Kıdem tazminatı çalışanın hakkı. Şu anda kıdem tazminatından bizim çalışanımız yüzde 20 en azami yüzde 25 oranında yararlanıyor. Yüzde 75-80'lik çalışanın alın terini 45 yıldır kaybettiği bir yapı var. Hükümet desteği nerede nasıl olacak, olacak mı? Çalışan 1 yıl olunca ne kazanıyor, 10 yıl bekleyince ne kazanıyor, bunun tablolarını işverenle, çalışanla, sendikalarla kamuoyuyla paylaşacağımız süreci önümüzdeki 10 gün içinde netleştirmiş oluruz' diye konuştu. konu ile ilgili açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları ( DİSK ) Başkanı Kani Beko , 'Madem fonun işçilerin lehine olacağı iddia ediliyor, 15 yıldır veya referandumdan önce neden kurmadınız? Eğer fon işçi lehine olsaydı, 42 yıldır kurulurdu. Sizden önceki 30 bakan kıdem tazminatı fonunu kurardı. Kıdem tazminatı fonu bugüne kadar kurulamadı. Çünkü fon, kıdem tazminatının yarısının gasp edilmesi anlamına geliyor' dedi.'Kıdem tazminatı işçinin güvencesi, sadece parasal bir konu değil dolaylı bir iş güvencesi sistemi' diyen Beko, 'Kıdem tazminatının fona devri işten çıkarmaları kolaylaştırır. Kıdem tazminatı işverenlerin bireysel sorumluluğudur, bireysel borcudur ve öyle kalmalıdır. Hükümet programlarında sık sık işgücü piyasasının esnekleşmesi için kıdem tazminatının fona devri gerektiğini ifade etmekte. Dolayısıyla kıdem tazminatının fona devri işçi çıkarmayı kolaylaştıracak, esnekliği artıracak' dedi. Fonun kıdem tazminatını 10-15 güne düşürdüğünü söyleyen Beko, 'İşçi lehine diye sunulan fonun gerçek amacı kıdem tazminatını düşürmek. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi'nde 'Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır' denmekte. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının 30 günden 10-15 güne düşmesi neredeyse kesindir. Fon, kıdem tazminatının son ücretle bağını koparır ve düşmesine yol açar. İşçiler kıdem tazminatını son ücretleri üzerinden ve 30 gün olarak almaktadırlar dolayısıyla çalışma hayatında aldıkları zamlar kıdem tazminatına yansır. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının işçinin son ücretiyle bağı kopar ve alacağı kıdem tazminatı miktarı düşer' dedi.'Bakan Müezzinoğlu tarafından dile getirilen 'işçilerin yüzde 80'inin kıdem tazminatına erişemediği' iddiası aslında bir itiraftır' diyen Beko, 'Yasal bir yükümlülük olan kıdem tazminatı ödemesinin işverenlerin yüzde 80'i tarafından yerine getirilmediğini söylenmekte. Bu iddianın bilimsel temeli olup olmadığı tartışmalıdır. Öte yandan velev ki bu iddia doğru olsun, hükümet kanun hakimiyetini sağlamak ve kıdem tazminatına eşimi sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin yüzde 80'i vergi ödemediğinde hükümet ne yapacak? Vergileri mi kaldıracak, yoksa caydırıcı tedbirler mi alacak? Kıdem tazminatı ve işçilik alacakları ilk sıraya alınsın. Kıdem tazminatının işverenlerin istismarına karşı korunmasının yolu vardır. Kıdem tazminatı dahil işçi alacakları, devlet alacakları dahil tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınmalı ve işverenin mal varlığından öncelikle işçi alacaklarının ödenmesini kabul eden bir sistemle geçilmeli' dedi. ILO'nun 173 Sayılı Sözleşmesinin onaylanması gerektiğini söyleyen Beko, 'Hükümet kıdem tazminatı fonu inadını bir kenara bırakmalı. Kıdem tazminatının ve diğer işçi alacaklarının işverenin suistimaline ve ödeme güçlüğüne karşı korunması için ILO'nun 173 sayılı 'İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Sözleşmesi' onaylanmalı' dedi.Kıdem tazminatı konusunda dün bir açıklama yapan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, mevcut çalışanlar için kıdem sisteminde iki ayrı seçeneğin söz konusu olacağı, işe yeni başlayanların ise yeni kıdem tazminatı sistemine geçeceğini aktardı. Çalışma ve Müezzinoğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle: Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çereçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız.Kazanılmış haklara baktığımızda yüzde 80 hak kaybı var. Yüzde 20'yi geçmiyor hakların alınabilirliği. 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'i hak sahibi olamıyor. Mevcut sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar.