KILIÇDAROĞLU BERGAMA’YA GELİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ilçeye kazandırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışını yapmak için 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Bergama’ya geliyor.

Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Hayvan Pazarı, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Hasta Yakını Konuk Evi projelerinin yanı sıra Kapalı Spor Salonu, Futbol Akademi Tesisleri, Tenis Kortları, Aquapark gibi sportif projeleri de kente kazandıran Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in bir projesi daha gerçek oluyor. 2016 yılının Ekim ayında Bergama Kültür Merkezi BerKM’nin açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez İzmir’in en modern ve FİNA standartlarına uygun olarak yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışı için Bergama’ya geliyor. Kılıçdaroğlu Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından 11.30’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapacak.

AÇILIŞ İÇİN İKİNCİ KEZ GELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’nun İzmir ilçelerinin en başarılı belediye başkanı olarak tanımladığı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç iki dönem yönettiği ilçede özellikle gerçekleştirdiği projeler ve mali yapıdaki başarısı ile basında sıkça gündeme gelmişti. Belediye Başkanı olduğu ilk yıllarda ise Bergama’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kısa sürede alınmasını sağlayarak İzmir’in ilk, Türkiye’nin listeye giren 13’üncü kenti olmasını başararak dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Gönenç görevde bulunduğu süre içerisinde Bergama’ya Katlı Otopark, Kültür Merkezi, Taziye Evi, Aquapark, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Kapalı Hayvan Pazarı, Atık Su Arıtma, Hasta Yakını Konuk Evi, Futbol Akademi Tesisleri, Kapalı Spor Salonu, Tenis Kortları gibi tesisleri ilçeye kazandırdı. Ayrıca eski Sümerbank Tekstil Fabrikası eğitim kampüsüne dönüştürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce Bergama Kültür Merkezi BerKM’nin açılışı için Bergama’ya gelmiş aynı gün Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’nin de açılışını yapmış, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in konserini izlemişti.

BERGAMA BELEDİYESİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

16 Mart Cumartesi Günü saat 11.00’de Kılıçdaroğlu tarafından açılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 1500 metrekarelik bir alanda yer alıyor. 400 metrekarelik alanda ki havuz ise FİNA Standartlarına uygun olarak 12,5 metre genişliğinde 25 metre uzunluğunda yapıldı. 300 kişilik izleyici kapasiteli tribünlerinin yanı sıra 300 metre karelik alanda çok amaçlı salon da bulunuyor. Yarı olimpik yüzme salonunda havalandırma, aydınlanma, ileri derece görüntüleme ve skorboard sistemleri ile soyunma odaları ve idari ofislerin yanı sıra 120 metre karelik alanda kafeterya da yer alıyor. Ayrıca havuz suyu ve bina ısıtılması jeotermal ile yapılacak.