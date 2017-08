Kılıçdaroğlu: Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz

KILIÇDAROĞLU, Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen kızıyla yemek yediği atletli fotoğrafına yönelik," O yemeği kızımla beraber huzur içinde yiyorum. Sıradan bir vatandaşım. Fotoğrafa kızıyor, köpürüyor. Fotoğraf üzerinden bana Atatürk dersi vermeye kalktı. Düne kadar Atatürk'ün ismini ağzına almazdı en azından o fotoğrafı gördü de Atatürk'ü hatırladı. Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz " dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün hayatını kaybeden Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot ile 40 yıllık dost olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu,"Şükrü Kızılot ile yaklaşık 40 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok beyefendi bir insandı. Vergi gibi son derece sevimsiz bir konuyu bütün toplumun ilgisini çekecek şekilde kaleme alması çok ama çok önemliydi. En son Hürriyet'in yazarıydı. Allah rahmet eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.



"KONUŞTUĞU DÜZEYLE ONA HİTAP BENİM AĞIRIMA GİDİYOR"



Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerinin düzeyi aştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayın davetinde bulunan Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" Erdoğan ilginç bir insan aslında. Ama bir zaafı var, Kılıçdaroğlu hastalığına müzdarip. Miting olur , 'EY Kılıçdaroğlu' toplantı olur 'Ey Kılıçdaroğlu' Kılıçdaroğlu ne yaptı Allah aşkına? Bence bu hastalıktan kurtulması lazım. Benim her söylediğime laf yetiştiriyor. Güzel yetiştirsin şikayetçi değilim. Çünkü o konuşmasa havuz medyasında ben hiç yer almayacağım. O konuşunca çok şükür arada bir bizi de manşete taşıyorlar. Hayatım boyunca hep doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Sürekli beni eleştirebilir , belli bir düzeyi varsa ben buna saygı gösteririm. Bazen düzeyi aşıyor ve ben onun konuştuğu düzeyle ona hitap etmek zorunda kalıyorum ve benim ağırıma gidiyor. 'Ey Kılıçdaroğlu , korkak, ödlek değilsen ' gibi bir sürü laf etti, bende kendisine gayet makul bir çağrı yaptım; Ey Erdoğan , korkak , ödlek değilsen cesaretin varsa, gel karşıma oturur konuşuruz. Ne bağırıyorsun meydanlarda ? "





"BU BİRİLERİNİN SIRRIDIR, DEVLETİN SIRRI DEĞİLDİR"



Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun rehin alındığını belirtti. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi :" Ne olmuş MİT tırlarına. Ne olmuş Enis Berberoğlu'na ? Suç mu işlemiş ? Suç yok ki. Rehin alınan bir kişi. CHP'ye operasyonun ilk ayağı. MİT tırları olayı Enis Berberoğlu olayından çok ama çok önce, Cumhuriyet'in yazmasından çok önce bütün gazetelerde yer aldı. Herkesin bildiği devlet sırrı olur mu ? Suriye'ye silah götüren bir şoförün mahkemede verdiği ifadeyi salı günü grup toplantısında okudum ve açıkladım. Meşru bir devleti gayrimeşru bir olayın içine sokamazsınız. Bu devlet sırrı değildir. Devlet sırrı olabilmesi Mit tırlarının geçtiği yerlerdeki valilerin de haberinin olması lazım. Hiç kimsenin haberi yok. Size ihbar gelse müdahale etmez misiniz, edersiniz , etmezseniz başınız belaya girer. Bu birilerinin sırrıdır, devletin sırrı değildir. Bu ülkede adalet yoktur, hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği yoktur. Enis Bey ne yaptı ? Casus diye suçlandı. Kozmik odayı FETÖ örgütüne açan kimdi ? Devletin bütün sırlarını milyonlarca belgeyi FETÖ'ye teslim ettiler. Bunu yapan kimdi, Enis Berberoğlu mu? Casus ise bütün bu bilgileri , devletin en kritik bilgilerini bu odayı terör örgütüne açtınız. Açanlar kim ? İktidar olanlar. Asıl casuslar kim ? Bunlar değil mi? Bir Terör örgütüne devletin kozmik odasını niçin açtınız? Siz buradan CHP'ye nasıl ulaşabiliriz , nasıl operasyon yapabiliriz diye arkadan dolanıyorsunuz. "



"BEN ADALET DİYORUM O ATLET DİYOR"



Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen kızıyla yemek yediği atletli fotoğrafına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Adalet Yürüyüşü pek çok kişinin ezberini bozdu. Önce inanmıyorlardı. 69 yaşında bir adam 450 kilometre yol yürür mü ? 'Bolu'da durur, yürüyemez' dediler. Ezberlerin tamamı bozuldu. Adalet Yürüyüşüne benim düşündüğümden de büyük destek geldi. Çünkü bu ülke adalete susamış. Rakam veriyorum, bu ülke insanının yüzde 73'ünün adalete güveni yok. Bu sadece sokaktaki vatandaşın görüşü değil, avukatların, hakimlerin, savcıların da görüşü. Gölgede 40 derecede yürüdüm. Bu davaya inanıyorum. Benim mahkemelerle sorunum yok ama bu ülkenin insanının adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin insanı adalet istiyor. Her gün 3-4 gömlek değiştirdim. Tabii yemek yemem gerekiyor. O fotoğrafa bakın, bir toplu iğne başı kadar yapmacıklık göremezsiniz. O fotoğraf Anadolu'dan sıradan bir ailenin fotoğrafıdır aslında bir genel başkanın fotoğrafı değil. Ben o şartlarda yetiştim. Ben o yemeği kızımla beraber huzur içinde yiyorum. Sıradan bir vatandaşım. Kızıyor, köpürüyor o fotoğrafa. Diyor ki 'Benim insanım böyle değil.' Sen kendi vatandaşını unuttun. Kayseri'de bir adam işsizlikten kendisini yaktı. Vay efendim atletliymiş ,ben adalet diyorum o atlet diyor. Evet ben o atleti giydim. O fotoğrafta asla kibir yoktur. Bunun üzerinden bana Atatürk dersi vermeye kalktı. Düne kadar Atatürk'ün ismini ağzına almazdı en azından o fotoğrafı gördü de Atatürk'ü hatırladı. Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. "



"NİYE ELEŞTİRİLİYOR ? ONLAR BU ÜLKENİN İNSANI DEĞİL Mİ? "



Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partililere Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'na destek verin çağrısına iktidarın eleştirisine ilişkin, " Niye eleştiriliyor ? Onlar bu ülkenin insanı değil mi? HDP ile ben ayrı partiyim ama bu ülkenin insanıyım ve ben insanlarım arasında hiç bir ayrım yapmam. 80 milyonun içinde Kürt kökenli vatandaşlarım da vardı. Onların da başımın üstünde yeri var. Onlar adalet demeyecek mi? Hayatımda bu kadar insanlık düşmanı bir söylem duymadım. Gelen kişiye sen falan partidensin adalet ağzına alamazsın mı diyeceğiz. Ötekileştirirseniz düşmanlaştırırsınız. Varsa PKK bağlantısı gitsin tutuklasın. Bir PKK'lı gelirse devletin güvenlik gücü var gelir yakalar. Alnınızda mı yazıyor ? Adalet Yürüyüşünde de dendi PKK'lılar vardı diye. Bir sürü güvenlik güçleri vardı tutuklasınlar. Biz 80 milyona çağrı yaptık arzu ediyorsanız adalet istiyorsanız gelin dedik. Her siyasi partiden vatandaş geldi. Selahattin Bey gelirse oraya gelir. Ne diyoruz biz bir parti bayrağı olmayacak. 80 milyon kim gelirse, suçlu birisi gelirse sivil polisler vardı oraya yakalarlar. Adalet Yürüyüşü sırasında içimize bazı provokatörlerde sokuldu vatandaşı tahrik eden. Biz onları cımbızla aldık senin burada yerin yoktur dedik. O nedenle bize taş atıldığında sadece alkışladık. Biz kavga istemiyoruz" diye konuştu.



"GENEL BAŞKAN OLMASI SİYASİ TARİHİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"



Meral Akşener'in partisinin siyaseti olumlu etkileyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Meral Akşener'in partisinin siyaseti olumlu etkilemesini beklerim. Siyasete bir düzey getirirler. Bir kadının genel başkan olması siyasi kültürümüz ve tarihimiz açısından da çok önemlidir. Kurmaya çalıştığı alanda bir boşluk var. Eğer o boşluğu doldurabilirse Türkiye bugün içinde bulunduğu girdaptan kurtulabilir. Umarım başarılı bir performans ortaya koyarlar" dedi.



"HESAP VERMESİ GEREKEN ADAM, HESAP SORMAYA KALKIYOR"



Kemal Kılıçdaroğlu Zekai Aksakallı'nın 2. Kolorduya komutan olarak atanmasının ordu içinde huzursuzluğa neden olacağın söyledi. Kılıçdaroğlu, " Pasif bir göreve atandığı doğru. Özellikle Ortadoğu'da bu kadar olaylar yaşanırken oradan alınıp pasif bir göreve atanması ordu içinde huzursuzluk yaratacağı açıktır. Yenikapı'da konuşurken orduya, adliyeye, kışlaya, camiye siyaset girmesin demiştim. Bu 3 yer siyasetin kaldıracağı yerler değildir. Şu anda 3 yerde de siyaset var. Sadece bizim ordumuzda değil dünyanın bütün ordularında ast üst kuralı vardır. Üstün verdiği emir tartışılmaz. Siz orduya siyaseti soktunuz, kuralları bozdunuz, dengeleri altüst ettiniz. Siyaset girmesinin kaldırılmayacağı yerler var. Ergenekon Balyoz olayında orduda komutan bırakmadılar tamamını darbeci diye içeri aldılar, sonra ne oldu. Kumpas olduğu ortaya çıktı. Sonra dönüp diyeceksin ki Kılıçdaroğlu FETÖ'cü. Akıl tutulması mı var? Hayatımda böyle bir düzenbazlık görmedim. Hesap vermesi gereken adam, hesap sormaya kalkıyor. Benim hesabını veremeyeceğim hiç bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"TANINMIŞ, TOPLUMUN GÜVENDİĞİ, SAYGILI BİR ADAY ÇIKACAKTIR"



Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayına dair şunları söyledi: " Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha epey vaktimiz var, CHP olarak elbet bir aday çıkartacağız. Bugünden ben adayım demek kadar yanlış bir şey yok. Cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter demokratik sistemini savunması lazım. Türkiye'de 80 milyonu kucaklayacak yeni bir anayasa söz vermesi lazım. Bugünden öyle bir şeyimiz yok bizim. Bakarız ,değerlendiririz. Seçimlere çok zaman var. CHP'nin elbette bir adayı olacak. Tanınmış, toplumun güvendiği, mütevazı, saygılı bir aday çıkacaktır. Parti içinden, dışından da olabilir. Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil. "

