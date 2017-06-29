Kılıçdaroğlu: Terörün olmadığı, adaletin egemen olduğu bir ülke inşa etmek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 15'nci gününde, Anayasa referandumunda 'evet' oyu kullananan pek çok vatandaşın kendilerine sempatiyle baktığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi terör bitsin, diye 'evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık kandırılıyorsunuz bunu düşünün. Bunların terörü bitirecekleri yok. Biz; terörün olmadığı, adaletin egemen olduğu bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankra'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 15'nci gününe saat 08.00'de Düzce'nin Gümüşova İlçesi Selamlar Köyü mevkisinden başladı. Geceyi yine karavanda geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, havanın çok sıcak olacağının söylendiğini, o yüzden daha dikkatli olacaklarını söyleyerek, "Belki biraz daha ağır yürüyeceğiz. Sıcağın önümüzdeki günlerde daha da artacağı ifade ediliyor. Şundan herkes emin olsun. İster çok sıcak olsun, ister çok soğuk olsun, ister yağmurlu olsun, ister sis olsun. Biz kararlıyız, azimliyiz, İstanbul'a adalet için yürüyeceğiz. Biz adalet için toplumun vicdanı için yürüyoruz. Bu yürüyüşümüze toplumun çok değişik kesimlerinden sempatiyle bakanlar var. Özellikle Anayasa referandumu sırasında 'evet' oyu kullanan pek çok vatandaşımız da bize sempatiyle baktıklarını, yürüyüşümüze destek verdiklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.Art arda gelen şehit haberleri nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"Her gün yeni şehit haberleri geliyor. Terörsüz bir Türkiye, hepimizin ortak arzusudur. FETÖ'den mi geliyor, PKK'dan mı geliyor, DHKP-C'den mi geliyor; terör kimden gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım. Hükümet yetkililerine her zaman şunu söyledim: Arkadaşlar, siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz? Her istediklerini aldılar; ama bitmiyor. Referandum geldi. Referandumda da 'Evet oyu verin, terör bitecek', afişlerle donattılar. Şimdi terör bitsin, diye 'evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık kandırılıyorsunuz bunu düşünün. Bunların terörü bitirecekleri yok. Biz; terörün olmadığı, adaletin egemen olduğu bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz."Bugün Düzce sınırını terk edeceklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bize sempatiyle bakan, bize el sallayan hatta arada bir 'Rabia' işareti yapıp, bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben ne kadar adalet istiyorsam benim siyasal düşüncelerimin karşısında olan veya benim gibi düşünmeyen vatandaşın da adalet isteme ve düşüncesini özgürce açıklama imkanı var. O nedenle onlar bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken, biz sadece ellerimizi yukarı kaldırdık ve onları alkışladık. Alkışladığımız için de çok huzurluyuz. Olumsuz bir olay oldu. O nedenle çok sayıda Düzceli geldi, özür diledi. Biz, o olayı asla Düzcelilerle beraber tutmadık. Düzceliler bizim yüreğimizdedir. Onların suyunu içtik" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, açıklamanın ardından Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere çevre illerden gelen partililer, sivil toplum örgütleri destek verdi, korteje katıldı. Ellerinde süpürge bulunan bir grup, Kılıçdaroğlu'nun önünde temsili olarak adalet temizliği yaptı. Başında 'adalet' yazılı terazi taşıyan kişi de ilginç görüntü oluşturdu.Kılıçdaroğlu, Gümüşova İlçesi girişinde ise bando ile karşılandı. Kılıçdaroğlu'na İzmir Barasu avukatları da eşlik etti. Burada bir kişi de Kılıçdaroğlu'nun yoluna gül döktü. Kılıçdaroğlu, sıcak hava nedeniyle önceki günlere göre daha yavaş yürüdü. İlk etapta 3.8 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Gümüşova Rampaları'ndaki Çukurambar mevkisinde ilk molayı vedi.Yaklaşık yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ikinci etap için tekrar yürüyüşe başladı. Bu bölümde Kılıçdaroğlu, bando ve cübbeleriyle yürüyüşe katılan avukatların arkasında yürüdü. Yürüyüş sırasında 'görevli' yazılı kırmızı tişöret giyen 25 milletvekili kortejin düzenli bir şekilde yürümesi için görev yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, Gümüşova Rampaları'nın son bölümünde zorlandığı ve terden gömleğinin ıslandığı görüldü. Kılıçdaroğlu, ikinci etapta 4.5 kilometre yürüdü. Yeşilyayla mevkisindeki mola yerinde Kılıçdaroğlu'nu Aydınlı efeler, efe kıyafetleriyle karşıladı, yörük poşusu hediye etti. Kılıçdaroğlu, kısa süre efelerle yan yana yürüyerek mola yerine ulaştı. Kılıçdaroğlu, 15'inci günün ilk iki etabında toplam 8.3 kilometre yürüdü.