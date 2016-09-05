KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN BEYANLARININ DOĞRULUĞU DELİLLERLE SABİTTİR

HAKİM: TOPLUMU AYDINLATMA AMACIYLA SÖYLENEN SÖZLER...

OLAYIN GEÇMİŞİ



Haber Kaynağı: DHA

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya, davacı Rıza Sarraf ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nu avukatları temsil etti. Söz alan Sarraf'ın avukatı Ayten Yılmaz, davanın kabulüne karar verilmesini talep ederek, "Çünkü davalı genel başkanın beyanları müvekkilime yönelik hakaret içeren ve kişilik haklarına zarar verici niteliktedir" dedi.Söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise davanın reddedilmesini talep ederek, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının doğruluğu dosyaya sunduğumuz delillerle ispatlanmıştır. Bakanlara rüşvet verildiği, 700 bin dolarlık saat hediye edildiği, çikolata kutularında yüzbinlerce dolar rüşvet gönderildiği tape kayıtlarında sabittir" ifadesinde bulundu.Duruşmayı sonlandıran mahkeme, 3 ayrı tarihte açılan ve birleştirilmesine karar verilen 100'er bin TL'lik manevi tazminat davalarının reddedilmesine karar verdi. Mahkeme hakimi, muhalefet partisi liderinin toplumu aydınlatma amacıyla bu sözleri söylediğini belirterek, manevi tazminat gerektirir nitelikte bulunmadığını kaydetti.ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf avukatı aracılığıyla, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak 2014'te grup toplantısında yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2014'te bir TV programında ve 9 Şubat 2014'te MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hakkında, alenen "hakaret" ve "iftira" içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle 100'er bin lira olmak üzere toplamda 300 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davalar birleştirilmişti.