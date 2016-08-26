ÖNCÜ ARACA ATEŞ AÇILDI

PANZERLE GÜVENLİ BÖLGEYE

ROKETATARLA SALDIRI HAZIRLIĞI

8-10 KİŞİLİK PKK'LI GRUP

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYOR

GÜVENLİK ARTIRILMIŞTI

Artvin'e gitmekte olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, konvoyun önündeki askerlerin dikkati sayesinde ölümden döndü. Pusu kuran PKK'lı teröristler bir askeri şehit etti, ikisini yaraladı. Roket atmaya hazırlanan PKK'lı, Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma ekibi tarafından etkisiz hale getirildiSaldırıyı düzenleyen ve çoğu Karadeniz bölgesindeki illerin nüfusuna kayıtlı PKK'lıların başında ise yaklaşık 20 yıldır örgüt içinde olan Artvin nüfusuna kayıtlı 'Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu iddia ediliyor. Başına 1 milyon TL ödül konulan PKK'lı Öner'in, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeşil listesinde yer aldığı ortaya çıktı.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı siyasilerin ve 79 milyonun verdiği demokrasi mücadelesi ve oluşan birlik ruhundan rahatsız olan çevreler yeniden harekete geçti. Bu birliği bozmak isteyen güçler tarafından dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu hedef alındı. Artvin'in Şavşat ilçesinde halka hitap eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Ardanuç'a hareket etti. Yanıklı Köyü yakınlarında, konvoyun güvenliğini sağlayan öncü güvenlik aracı ormanlık alanda bir hareketlilik fark etti.Kısa süre sonra yol taramasını sağlayan 3 askeri araca ateş açıldı. Bunun üzerine konvoy durdurularak Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç koruma altında tutuldu. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma bir süre devam etti. Bölgeye takviye güç sevk edildi.Çatışmanın durmasının ardından CHP lideri ve beraberindekiler, yoğun güvenlik önlemleri altında panzerle Karayolları Genel Müdürlüğü binasına götürüldü. İkinci bir saldırı ihtimali üzerine binanın çevresinde de uzun namlulu silahlı polislerce güvenlik tedbirleri alındı. Kılıçdaroğlu burada, kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletmek için arayanlarla görüştü. Bunlardan birisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra da zırhlı bir minibüsle Şavşat Kaymakamlığı'na geldi.Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin konvoya roketatarla atış hazırlığında olduğu da belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Ağır makinalı silah ve bir roketatar ile bir suikast girişimi hazırlığı olduğunu anlıyoruz" dedi. Çatışmada, bir jandarma er ağır, 2 jandarma astsubay ise hafif yaralandı. Yaralı askerler, Artvin Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan asker hastanede şehit oldu.Ardahan bölgesinden 8-10 kişilik bir grubun Artvin'in Şavşat bölgesine geçiş yaptığını tespit eden istihbarat birimleri, siyasi partilere yönelik eylem yapılabileceği konusunda güvenlik birimlerini uyarmış, özellikle yol uygulamalarında gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında gerçekleştirdiği telsiz görüşmelerinde de "Karadeniz Açılım Grubu"ndan yeni eylemler istedikleri ortaya çıkmıştı.Grubu, yaklaşık 20 yıldır örgüt içinde olan Artvin nüfusuna kayıtlı 'Tarık' kod adlı Barış Öner'in yönettiği iddia ediliyor. Başına 1 milyon TL ödül konulan PKK'lı Öner'in, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeşil listesinde yer aldığı ortaya çıktı.Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir hafta önce gazetecilerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldiğinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisine dikkatli olması gerektiğinin söylendiğini aktararak, "Bize yönelik ya da diğer siyasilere yönelik Türkiye'yi karıştırmak için veya farklı bir atmosfer yaratmak için terör örgütleri böyle bir şey yapabilirler" ifadelerini kullandı. FETÖ darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı da 13'ten 21'e çıkarıldı.