Kioskla.co: Alışveriş ve yaşamın merkezi

kioskla.co site konseptinde güzellik, eğlence, AVM etkinlikleri, moda, sinema, tiyatro, müzik gibi sanatın bütün dalları yer alıyor. Siştede ayrıca; gezi, marka ve kampanya haberleri gibi hayata dair birçok içerik barındırıyor

‘’Hayatı Kioskluyoruz’’ sloganıyla kendini özetleyen kioskla.co platformu, henüz genç olmasına rağmen hedef kitlesi ve okuyucularıyla yakaladığı sinerjiyi her geçen gün arttırmaya devam ediyor.



KATERORİLERDE NELER VAR?



‘Avm Etkinlikleri’, Ne Yemeli’, ‘Ne Giymeli’, ‘Ne İzlemeli’, ‘Ne Almalı’, ‘Ne yapmalı’, ‘Ne Dinlemeli’, ‘Ne Loji’ gibi kategorilerde yaşamın renklerine dair içerikleri okurları için hazırlarken, popüler teknoloji ve oyun gibi alanları da unutmuyor. Sitede rutinin yanı sıra hazırlanan özgün içerikler de okurların ilgisine sunuluyor. Sayıları her geçen gün artmaya devam eden AVM’lerdeki önemli organizasyon, konser ve etkinlikler web sitesinin doğal içeriği niteliğinde. AVM’lerdeki düzenlenen söyleşi, etkinlik, imza günleri gibi birçok konuyu okurlarıyla paylaşan site, markaların yaptığı kampanyaları da duyuruyor. Oluşturduğu her kategoriye özel içerikler ve yaşama dair öneriler barındıran sitede; teknolojik haberlerden yiyecek içecek ve beslenme önerilerilerine kadar geniş yelpazede yer verilirken; her hafta vizyona giren filmler, tiyatro haberleri, konser haberleri gibi haber ve duyuruları da ana sayfasından paylaşıyor.



AYNI ZAMANDA KÜLTÜR SANAT AJANDASI



Ayrıca, sitenin kendi alanında yetkinliklerini ispat eden yazarlarlarının da yazıları okurlarının ilgisini çekiyor. Kioskla.co kentli insanlar için rehber niteliği taşırken, kültür-sanat ajandası kimliğinden de vazgeçmiyor. Hayatı ve eğlenceyi seven, okurlarına yaşamlarını renklendirme konusunda önerilerde bulunan site, kısa vadede internet mecrasının vazgeçilmez adreslerinizden biri olmaya aday.