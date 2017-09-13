Kırmızı ışıkta geçen, artık ehliyetinden olacak!

Kırmızı ışıkta geçen artık ehliyetinden olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ışıkta geçmeyi tekrar eden kişinin ehliyetine geçici olarak el konulacağını söyledi

Kırmızı ışıkta geçen, artık ehliyetinden olacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yapılan Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'na katıldı. Burada bir açıklama yapan Soylu, kazaların yoğun olduğu yerlere ağırlık verileceğini söyledi. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve saatlerde ekiplerin daha yoğun çalışacağını belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Radarın olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraftan da flaşörlerle sürücüler birbirine gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi diğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150’ye çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda ‘tuzak radar’ olarak ifade edilen uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum.”

Kırmızı ışıkta geçen yandı


Kırmızı ışık ihlali ile ilgili kararları bulunduğunu da belirten Soylu, kırmızı ışıkta geçenlerin bu hareketlerini tekrarlaması durumunda ehliyete geçici süreyle el konulacağını da belirtti.
Etiketler; #kırmızı ışık #ehliyet #süleyman soylu
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