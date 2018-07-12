Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Aranan Terörist Listesi'nde ‘Kırmızı’ kategoride yer alan 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar'ın güvenlik güçlerinin Bitlis'te düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda, Arananlar Terörist Listesi'nde 'Kırmızı' kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan Eyaleti sorumlusu 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar'ın da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

20 YIL SONRA ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen Sefer Açar,1998 yılında Hakkâri’nin Dağlıca bölgesinde Sikorsky tipi helikopterin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirilmiştir. Kırmızı kategoride aranan 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan 500.000 TL paranın üzerinde 'herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edilmiştir. 27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Sikorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz Kılıç, Jandarma Asteğmen Gökhan Köse, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça, Uzman Çavuş Mustafa Duman, Jandarma Çavuş Savaş Gürel, Jandarma Çavuş Ömer Kızılkaya, J.Er Erol Kıvrak, J.Er Yusuf Gölen, J.Er Yusuf Tanboğa, J.Er Şenol Özbay, J.Er İshak Sağlamlı, J.Er Levent Yabangülü, J.Er Emin Çelik, J.Er Ersin Akay isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin Yaşar isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık 20 yıldır saklandığı anlaşılmıştır. Sefer Açar isimli teröristin; 7 adet silahlı terör örgütüne üye olma, 1 adet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 adet kasten öldürme, 5 adet devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 1 adet tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek, 1 adet tesislere zarar verme, 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından dolayı toplam 18 suçtan arandığı tespit edildi.

Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu."