Kış Lastiği Kullanmanın Zamanı Geldi

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiğinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması güvenli bir sürüş için önemli. 7 derecenin altına düşen sıcaklıklarda sertleşen yaz lastikleri yol tutuşunu sağlamada yetersiz kalıyor. Bu nedenle kış şartlarına uygun profilli ve yumuşaklık sağlayan silica malzemesi ile özel olarak üretilmiş olan kış lastiği, karlı ve buzlu yollarda daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor.

Kış lastiği sadece karlı havada mı kullanılır?



Kış lastiği ne zaman takılır sorusu her kış akıllara takılıyor. Bazı araç sürücüleri, kış lastiğinin sadece karlı ve buzlu yollarda aracın kaymasını önlediğini düşünse de kış lastiği kışın çamurlu yollarda da kullanılır. Yağışın olmadığı kuru havalarda, viyadük, köprü gibi yollarda gizli buzlanma olabildiği için kış lastiğinin hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiği durumlarda kullanılması gerekir. Bu durumlarda yaz lastiğinin kullanılmalı. Yaz lastikleri soğuk havalarda sertleşir ve yol tutuşunu iyi derecede sağlayamaz. Araç manevra sırasında kayabilir ve ciddi trafik kazaları meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli bir araç sürüşü için kış lastiği kullanmak gerekiyor.



Kış lastiği nasıl değiştirilir?

Araca uygun kış lastiklerini aldıktan sonra lastiklerin değiştirilmesi uzman kişi tarafından yapılabilir. Araç sahibi lastik değiştirmeyi bilebilir ancak lastik değişiminden sonra lastiklerdeki basıncın ölçülmesi ve dengelenmesi gerekir. Bu nedenle bir teknisyen yardımı almak daha faydalı olacaktır. Öncelikle aracın tüm lastiklerinde kış lastiğine geçilmelidir. Farklı 2 grup lastik kullanmak aracın karlı yollarda manevra kabiliyetini sağlıklı olarak yerine getirmesine engel olur ve güvenli bir sürüş yapılamaz. Aynı diş derinliğine sahip kış lastikleri ile tam verim elde edilir.

Aracınıza kış lastiği taktıktan sonra kar zinciri de bulundurmanız gerekiyor. Bagajınızda bulunduracağınız kar zinciri ebatlarının lastiğine uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Kar zinciri seçenekleri için CarrefourSA’yı ziyaret edebilirsiniz. Aracınızın kış bakımı hakkındaki bilgilere nelazimsa.carrefoursa.com blog sayfasından ulaşabilirsiniz.