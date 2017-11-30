Kış Lastiği Zorunlu Hale Geliyor, Trafiğe O Tarihten İtibaren Yakalananlar Ceza Yiyecek

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlıyor. Bu tarihten sonra kış lastiği takmayan tüm araç sahiplerine 625 lira para cezası verilecek. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kış lastiği uygulaması cezası 715 lira olacak.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için

kullanma zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlıyor. Bu tarihten sonra kış lastiği takmayan tüm araç sahiplerine 625 lira para cezası verilecek. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra

cezası 715 lira olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde eşya ve yolcu taşımada kullanılan tüm araçların kış lastiği takmaları kış mevsiminde zorunlu hale geliyor. Kış lastiği için araç denetimi, Bakanlık tarafından yetkilendirilen personel ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki personeller, Jandarma Genel Komutanlığı ve belediyelerin denetim birimlerindeki personelleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu sebeple artık tüm araç sahipleri kış mevsiminde kış lastiği kullanmak zorunda kalacak. Good Year kış lastik fiyatları ve kış lastiği kampanyaları hakkında geniş bilgi almak için cimri.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kış Lastiği Takmayanlar İçin Yeni Uygulama

Yeni kış lastiği yasal düzenlemesine göre yolcu ya da eşya taşımasında kullanılan tüm araçlar, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorundadır. Tüm birim ve ekipler, bu yıl kış lastiği olmadan yola çıkan tüm araçları sıkı bir denetimden geçirecek. Kış lastiği takmayan araçların yollarına devam etmesine izin verilmeyecek. Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda, ıslak, çamurlu ve karlı zeminlerde diğer lastiklere göre çok daha üstün yol ve zemin tutuşu sağlar. Böylece sürücü ve yolcular güvenli bir biçimde seyahat edebilir.

Kış Lastiği Satın Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Kış lastikleri, bulunduğunuz bölgeye göre kasım ayları ile nisan ayları arasında kullanması gerekir. Bu dönemde tüm araçların kış lastiği takması olası kazaları önlemesi açısından önemlidir.

Kış lastiği satın alırken tüm lastikler aynı kalite ve ayara sahip olması gereklidir. Aksi halde sağa ya da sola çekme gibi olumsuzluklar gerçekleşebilir. Bu durum ise kazalara yol açabilir.

En iyi kış lastiği diş derinliğinin 3 mm. ve üzeri olması gereklidir. Diş derinliği 3 mm.nin altında olan kış lastikleri ıslak, buzlu ve karlı yollarda aracın çekiş performansını büyük ölçüde düşüreceği için güvenli sürüş deneyimini engeller.

Aracın standart lastik tabanı ebatlarından daha geniş kış lastiği almamalısınız. Böyle bir durumda lastiklerin zemin tutuşu azalır ve bu durum kızaklanmaya yol açabilir.

Kış lastikleri genellikle kabin içi sesi arttırır ve yakıt tüketimini de arttırır. Bu yüzden kış lastiklerini satın almadan önce kabin içi ses ve yakıt tüketimi gibi özelliklere dikkat etmeniz gerekir.

Kış lastiklerini takmadan önce mutlaka balans ayarları yapılmalıdır. Kış lastikleri taksanız bile mutlaka aracınızda zincir bulundurmanız gerekir. Çünkü zincirler bazı durumlarda kış lastiklerinin yanı sıra kullanılabilir.