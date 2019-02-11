Kitaplar artık daha ucuz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanun uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) sıfırlandı.

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncılara getirilen KDV istisnasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda destek olacaklarını söylediler. Toplantı çok olumlu geçti, dar kalmış kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacak ve okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanun uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) sıfırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada kitap dergi ve gazetelerde KDV'nin sıfıra düşürülmesi uygulamasının yayıncıları ve satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğinin müjdesini verdi. Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

Çalışma yapılacak

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, yeni çıkan kanunun okura daha ucuz kitap alma fırsatı sağlaması için Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda destek olacaklarını söylediler. Toplantı çok olumlu geçti, dar kalmış kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacak ve okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak." dedi.

Kısakürek, sektörün bütün temsilcileri ve okura yansıyacak bir KDV sıfırlanmasının kısa zamanda yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncı, dağıtımcı, kitapçı ve internet satıcısını kapsayan bir KDV muafiyetini talep ettiklerini söyledi. Yeni kanunla yayınevlerinin birikmiş olan KDV alacaklarını tahsil etmelerinde yaşanan sorunların da ortadan kalkacağını vurgulayan Kısakürek, "Eskiden birikmiş KDV alacaklarımızı bir yıl sonra tahsil edebiliyorduk ancak şimdi ayın sonunda bir beyanname ile satılan kitabın üretim KDV'si kolaylıkla geri alınabilecek." ifadelerini kullandı. Kısakürek, yayıncıların biriken KDV yükünün azalmış olmasının yayıncıları yeni kitaplar üretmeye teşvik edeceğini ve sektörün canlılığını artıracağına da dile getirdi.

KDV tamamen kalkacak

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise mevcut yasadaki eksikliklerin hızlıca giderileceğinin sözünü Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan aldıklarını belirterek, "Yayıncıdan okura kadar olan kısımda kitap ve süreli yayınlara uygulanan KDV'nin tamamen kalkacağı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Meclis'e taşınacağının müjdesini aldık." şeklinde konuştu. Yeni kanun çalışmalarına yayın sektörünün temsilcilerinin de katıldığını bildiren Kocatürk, "Bizim de kanun yapma yetkisi olanların da niyeti yayıncıdan başlayarak dağıtımcı, kitapçı ve e-ticaret satıcısının kitap ve süreli yayın satışlarında KDV'yi sıfırlamak." açıklamasını yaptı. Kocatürk, kanunun hedeflenen şekilde yasalaşması halinde okurun kitaba daha ucuz ulaşacağını ve yayıncıların devletten alacağı KDV'ye yönelik gelirlerini daha hızlı alabileceğini söyledi.