Kız bulma vaadiyle dolandırdığı arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geçtiğimiz mart ayından bu yana kayıp olan Hüseyin Atlı'nın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay Bursa'da meydana geldi. 34 yaşındaki oğlu Hüseyin Atlı'dan haber alamayan anne Firdevs Atlı durumu Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine polis her yerde Atlı'yı arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarını derinleştiren polis, Atlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Atlı'nın yaşadığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, aynı zamanda Atlı'nın telefon görüşmelerini de incelemeye aldı. Hüseyin Atlı'nın en fazla temizlik işçisi olan arkadaşı Akif Tamtürk ile görüştüğünü tespit eden polis ekipleri, Tamtürk'ü gözaltına aldı.



İfadesi alınan Tamtürk ise suçun itiraf etti. Atlı'nın bekar olduğunu ve evlenmek istediğini anlatan Tamtürk, Atlı'ya kız bulma teklifinde bulunduğunu söyledi. Atlı'nın da bunu kabul ettiğini anlatan Tamtürk, Atlı'ya Üsküp'te güzel bir kız olduğunu ve bu işi yapmak için de paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlattı. Atlı'nın da bunun üzerine kendisine toplamda 44 bin TL verdiğini anlatan Tamtürk, bu parayla da kız bakmadığını, parayı eğlence yerlerinde harcadığını söyledi. Arkadaşının kendisinden şüphelendiğini anlatan Tamtürk, Atlı'nın yanına geldiğini ve kız olayı sorduğunu kendisinin de kız bakmadığını ve parayı da harcadığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine aralarında arbede çıktığını belirten Tamtürk, şöyle devam etti: "Sinirlenip bana saldırdı. Aramızda arbede çıktı. Mutfaktan aldığım bıçağı önce sağ karın boşluğuna sapladım. Sonra da vücudunun diğer yerlerine. Öldüğünü anlayınca cesedini banyodaki küvete getirdim. Burada kafasını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdım. Beş parçaya böldüm. Bu parçaları ise marketten aldığım çöp poşetine koydum. Sonrada, pazar arabası ile mahallemin yakınındaki çöp konteynerine attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüse binerek boş araziye bıraktım. Olayda kullandığım bıçak ve onun elbiseleri de bu poşetlerin birindeydi."



Polis ifadenin ardından Tamtürk'ün söylediği yerde Atlı'nın cesedini aradı ancak bir şey bulamadı. Cinayetten dolayı üzgün olduğunu belirten Tamtürk, teslim olmayı düşündüğünü ancak yapamadığını da söyledi.



