Kız meselesi kavgası ölümle bitti

Konya'da iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Olan 19 yaşındaki bir gence oldu. Kavgada Mustafa Umut Çaka bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kavga Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan bir parkta gerçekleşti. Aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu dün saat 20.30 sıralarında aralarında bulunan kız meselesi olayı halletmek için buluştu. Ancak gruptaki Mustafa Umut Çaka ve 18 yaşındaki Emrah Acar arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Acar yanındaki bıçakla Çaka'yı kalbinden ve de karın boşluğundan bıçakladı.
Yaralı haldeki Çaka, arkadaşı Mehmet Kılıç'ın yanına giderek bıçaklandığını anlattı. Kılıç arkadaşının durumunu hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çaka'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 19 yaşındaki Çaka kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayı soruşturmaya başlayan polis, Emrah Acar'ı ise suç aleti bıçakla evinin yakınında bir yerde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.