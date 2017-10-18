Kızılcahamam Termal Suyunun Özellikleri ve Faydaları

Kızılcahamam termal suları yüzyıllardır şifa dağıtması ile bilinmektedir. Kızılcahamam şifalı suları Timurhan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e kadar pek çok önemli kişinin de ilgisini çekmeyi başarmıştır.

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suları yüzyıllardır şifa dağıtması ile bilinmektedir. Kızılcahamam şifalı suları Timurhan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e kadar peknemli kişinin de ilgisiniekmeyi başarmıştır. Blgede bulunan termal sular pekok rahatsızlığıkleyici tedavisinde kullanılır. Hititlerden günümüze kadar geen sürete termal suları ile pekok medeniyete şifa dağıtansuları sağlık turizmininnemli bir parasıdır. Günümüzdesularının sıcaklığıecedir. Sular doğal yntemler ile soğutularak tedavilerde kullanılır. Termal sulara kesinlikle ime suyu karıştırılmadığı iin suyun ieriğinde bulunan mineraller başarılı bir şekilde korunur. İçeriği korunan termal sular blgede turizmin gelişmesini sağlamıştır.

Kızılcahamam Suyunun Özellikleri

Kızılcahamam termal sularının özellikleri genel bir yelpazede destekleyici tedavi verilmesine uygundur. 37 santigrat ile 47 santigrat aralığında olan su sıcaklığı banyo kürleri, termal havuzlar ve içme tedavileri için kullanılır. Suyun sıcaklığını düşürmek için doğal yöntemler kullanıldığı için herhangi bir değer kaybı yaşanmaz. Doğal olarak sıcaklığı değiştirilen Kızılcahamam termal suyu bu özelliği ile tedavilerde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar. Kızılcahamam termal suları genel olarak renksiz ve kokusuzdur. Termal suyun tortusuz olması da kullanımın kolay olmasını sağlar. Az gazlı olma özelliğine sahip olan Kızılcahamam termal suları ile pek çok farklı tedavi rahatlıkla uygulanabilir. Termal suyun toplam mineralizasyonu 2374,88- 2859, 62 mg/lt olarak ölçülmüştür. Termal suyun içeriğinde florür, sodyum bikarbonat ve termomineral bulunur. pH değeri 7.03 olarak ölçülen Kızılcahamam termal suyunun bölgesel olarak pH değerinin değiştiği bilinmektedir. Bu değişime dikkat ederek uygulanan tedavilerde uzman tavsiyesinin mutlaka dikkate alınması gerekir. 2571 milival iletkenliğe sahip olan Kızılcahamam termal sularının sıcaklığı da pH değeri gibi kaynağa göre farklılık gösterebilir.

Kızılcahamam Termal Suyunun Faydaları

Kızılcahamam termal suları ile pek çok farklı rahatsızlığa çözüm bulunmaktadır. Bu rahatsızlıkların başında ise öncelikli olarak eklem bölgesi rahatsızlıkları yer alır. Romatizma, eklem zedelenmeleri, kas zedelenmeleri, ramotoit artrit gibi farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan termal sular, felç ve benzeri nörolojik hastalıklara bağlı meydana gelen durumların tedavisinde de destekleyicidir. Kızılcahamam termal suları travmaya bağlı kırıklar, zedelenmeler ve ağrılar için rahatlıkla kullanılabilir.

Kadın hastalıklarının tedavisinde de önemli bir rol oynayan termal sular, hormon bozuklukları, kısırlık tedavisi ve miyom tedavisi gibi durumlarda sıkça tercih edilir. Egzama, sedef, kepek, mantar, aft gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan termal sular ayrıca alerji ve üst solunum yolu rahatsızlıkları için de alternatif tedaviler sunar. Kızılcahamam termal suları içeriğinde yer alan florür ve mineraller kemik erimesi tedavilerinde oldukça etkilidir. Kızılcahamam’da bulunan termal suların içerisinde bulunan bikarbonat mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Bu sular aynı zamanda tenya, bağırsak kurdu gibi parazitlerin önüne geçmek için kullanılan termal sular ayrıca hazımsızlığa da iyi gelir.

Termal Sular Kimler İçin Uygun Değildir?

Oldukça geniş bir kitlenin rahatlıkla kullanabileceği termal sular bazı kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kanser hastaları, ateşli hastalık sahibi olanlar, kalp krizi geçirmiş kişiler ya da kriz riski olanlar; astım ve bronşit hastaları; hemofili; ilerlemiş sirozu olanlar; damar tıkanıklığı yaşayanlar; iç organ yetmezliği olanlar Kızılcahamam termal sularının alternatif tedavi olarak kullanmamalıdır. Termal su tedavisi alternatif bir tedavi yöntemi olsa da mutlaka uzman kontrolünde uygulanmalıdır. Termal su tesislerinde çalışan uzmanlar suyun kullanımı ile ilgili yönlendirmeler yapsalar da kişinin kendi doktorunun kontrolünde tedavi görmesi daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.