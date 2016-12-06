Koca şiddeti yine can aldı. Eşini döverek öldürdü

Kadına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Adana'da eşinden dayak yiyen kadın hayatını kaybetti

Feci olan Adana'da dün saat 00.30 civarında meydana geldi. Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu mahallesinde yaşayan İzzet Elmas ile 21 yaşındaki eşi Şehriban Elmas arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İzzet Elmas, eşini dövmeye başladı. Genç kadın kanlar içinde kalırken, kocasından elinden kurtulup kendisini sokağa attı. Bilincini kaybeden kadın yere yığılırken, mahalleli de olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.



Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis şimdi kaçan koca İzzet Elmas'ı arıyor.