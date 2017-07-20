Kocasını erkek kardeşine öldürttü, 12 yıl sonra yakalandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesi’nde ablası Fatma Çal’ı aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce 40 yaşındaki eniştesi Kamil Çal’ı ormanlık alanda 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen 50 yaşındaki Ramazan Kavuşah, polis tarafından Konya’da yakalandı. Ramazan Kavuşah ile kendisini cinayete azmettirmekle suçlanan 54 yaşındaki Fatma Çal gözaltına alındı

Olay 2005 yılında Orhangazi ilçesi Gedelek Köyü Açmalar Mevkisinde meydana geldi. Kamyon şoförü Kamil Çal, ormanlık alanda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde içilen sigara izmaritleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Ancak şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 12 yıl sonra tekrar dosyayı ele alarak cinayetin işlendiği yerde inceleme yaptı. 8 ay süren çalışmalarda 80 kişi ile görüşen ekipler, cinayet olayından bir süre önce Kamil Çal’ın kayınbiraderi Ramazan Kavuşah tarafından bıçaklandığını ve ardından ablası Fatma Çal’ı alarak memleketi Konya’ya gittiklerini belirledi. Konya’ya giden ekipler Fatma Çal ile görüştüklerinde "Artık eşim öldü ben rahat bir hayat yaşıyorum. Tekrar o günleri anımsamak istemiyorum” yanıtını alınca kendisinden şüphelenip soruşturmayı derinleştirdi.



'DNA ÖRNEKLERİ YANILMAZ'



Daha sonra Konya’da kaynakçılık yapan Ramazan Kavuşah’ın kan örneklerini aldıran polis ekipleri olay yerinde bulunan sigara izmaritleriyle DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Fatma Çal ile birlikte Ramazan Kavuşah’ı gözaltına alıp Bursa’ya getirdi.



Cinayet Büro Amirliği’nde suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Kavuşah polislerin, "DNA örnekleri yanılmaz. Katil sensin" demesi üzerine “Biz cinayeti unuttuk siz nasıl unutmadınız” dedi. Polis ölen Kamil Çal’ın bir başka kadınla ilişkisi olduğundan eşi Fatma Çal tarafından kardeşi Ramazan Kavuşah’ı azmettirdiğini belirledi.



Şüpheliler sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.





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