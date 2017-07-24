Kocasının ilgisinden sıkılan kadın dava açtı: Boşanmak istiyorum

Eşinin sürekli kendisini aramasından ve ilgisinden sıkılan kadın boşanma davası açtı

Kadınların kocalarının ilgisizliğinden yakındı şu devirde bir kadın ise eşinin aşırı ilgisinden bunalarak boşanma davası açtı. Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Kocasının fazla ilgisinden dolayı mutsuz olduğunu belirten kadın, boşanmak istedi.



Seher A., mahkemede eşinin kendisini sürekli aramasından yakındı. İlk başlarda evliliğin ilk zamanları olduğu için eşinin kendisini aradığını düşündüğünü belirten Seher A., ancak eşi Oktay A.,'nın kendisini sürekli aramaya devam ettiğini söyledi. İş yerinde çalışırken eşinin kendisini sık sık aradığını belirten kadın, ‘işler nasıl, bir problem var mı, öğle arası bir yere çıkacak mısın? Akşam alış veriş yapacak mısın, eve yaklaştığında beni ara poşetleri ben alır eve çıkarırım’ gibi sorular sorduğunu söyledi. Arkadaşları ve akrabalarıyla bir yere gittiğinde de eşinin kendisini sürekli aradığını belirten kadın, bundan dolayı sıkıldığını eşine 'bir şey olursa ben seni ararım' dediği zaman da küfür yediğini belirterek şikayetçi oldu.



Eşine tepki gösterdiğinde eşinin kendisine bir daha yapmayacağını söylediğini ancak 2-3 gün sonra yine sık sık aradığını belirten kadın, telefonunu kapattığında da kocasının yanındaki kişileri arayarak onlardan kendisini telefona istediğini söyledi. Evliliğinin artık çekilmez hale geldiğini belirten kadın, boşanmak istediğini ve tazminat talebinin olmadığını söyledi. (gazetevatan)