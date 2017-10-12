Kodak Doküman Tarayıcılar

Kodak tarafından üretilen kaliteli cihazlar sayesinde çok daha kaliteli bir şekilde doküman taraması yapabilirsiniz

İşlerinizi kolaylaştırmak zamandan tasarruf etmek için Kodak Tarayıcılar tercihini yapabilirsiniz. Üretilen kaliteli cihazlar sayesinde çok daha kaliteli bir şekilde doküman taraması yapabilirsiniz.

Son dönemde Kodak gerçekten yüksek kapasiteye sahip cihazlar üretti ve bu alanda zirveyi ele geçirdi. Kodak tarayıcılar ile istediğiniz kadar doküman taraması yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı bir cihaz istiyorsunuz? Ya da günde kaç adet ne tarzda doküman taraması yapacaksınız? Bu konuda kararları verdikten sonra Kodak marka doküman tarayıcılardan bir tanesini alarak işlerinizi devam ettirebilirsiniz. Çok sayıda farklı özelliklere sahip farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış makineler vardır. Farklı boyutlarda ofisinizin iş durumuna göre bir tercih yapabilirsiniz.

Kodak Hızlı Doküman Tarayıcılar

Ofiste yapılan bazı işler klasiktir. Örnek verecek tarama, düzenleme, adlandırma, dosya biçimi seçme bunların hepsini tek bir tuşla yapabilen Kodak cihazlar sayesinde işler düşündüğünüzden çok daha hızlı bir şekilde sorunsuz yürüyecek.

Tek bir işlem yaparak sipariş emirlerini, faturaları, başvuruları, çekleri ve benzeri belgeleri tarayıp size hazır bir şekilde sunabilen ve bunları son derece hızlı bir şekilde kusursuz yapan Kodak Tarayıcılar bulunmaktadır. Ayrıca farklı dosyalarda yâda PDF olarak dosyalanmış dokümanları ayırt ederek hızlı bir şekilde tarayıcıdan geçirerek hazır hale getirebilir. Microsoft Word, SharePoint, Klasörler, E-posta veya Yazıcı da dâhil olmak üzere pek çok dizini desteklemektedir.

Kodak Departmental Tarayıcılar

Kodak Departmental Tarayıcılar günde 15 bin kadar sayfayı tarayabilmektedir. Doküman taramak için profesyonel bir makine istiyorsanız bu cihazlar sizin işinizi görecektir. Kodak i3000 serisi herhangi bir sorun çıkarmadan size kolaylık sağlayacaktır.

Bu cihazlarda Takılma, sıkışma veya yanlış besleme yok. Ultrasonik çoklu besleme algılama teknolojisi ile çok rahat bir şekilde doküman tarama işlemini yapabilirsiniz. Bu cihazlarda 250 sayfalık besleme gözü vardır. Ayrıca tarayıcı durdurmanıza gerek yok, sürekli olarak besleme yapar ve makineye bir işlem uygulamanıza gerek kalmaz.

Kodak departmental tarayıcılar büyük işletmeler için üretilmiştir ve günde yoğun doküman taraması yapabilmektedir.