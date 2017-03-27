Kombi Hocası Müşterisini Önemsiyor Kesintisiz Hizmetler Sunuyor!

Kombi Hocası sizleri mağdur etmeden hizmetlerine devam etmekte olan bir firmadır. Tüketici memnuniyetini önemsemekte olan firma sizlere daha iyi hizmetler sunabilmek adına sürekli araştırmalar yapmakta ve hizmetlerini geliştirmektedir. Bu nedenle de sunduğumuz hizmetlerden memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz. Kombi Hocası olarak verdiğimiz tüm sözleri tutmakta ve yerine getirmekte olan bir firmayız. Bu nedenle de firmamızı içiniz rahat bir şekilde seçebilirsiniz.

► Kısa Sürede Hizmet: Firmamıza arıza kaydı bıraktığınız andan itibaren kısa süre içerisinde servis yönlendirmesi yaparak soruna kısa süre içerisinde müdahale etmekte ve sorunsuz bir yaşam geçirmeniz için tüm kontrolleri sağlamakta ve çalışır vaziyette cihazlarınızı sizlere teslim etmekteyiz. Müşterilerimizin memnun kalması adına elimizden geleni yapmakta olan firmayız. Müşterilerimizi dinleyerek çözümler üretmekteyiz. Kaliteli çözümlerimiz ile sizlerin sorunlarınızı kısa süre içerisinde çözümlemekteyiz.

► Yeniliklere Devam: Yenilenen hizmet seçenekleri ile huzurlarınızda olan Kombi Hocası farklı bölgelerde çalışmaya başlayarak tüketicilerinin sorunlarına ulaşmaktadır. İzmit bölgesinde hizmet sunmaya başlayan Kombi Hocası; İzmit Kombi Servisi adı altında çalışıyor. İzmit bölgesinde kombi problemi olan kullanıcılarına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Derince bölgesi için de Derince Kombi Servisi olarak huzurlarınızda hizmetlerini sürdürüyor. Derince bölgesinde bulunarak kombisi ile sorun yaşayan kullanıcılarına her konuda destek ve yardımcı oluyor.

► Güvenilir Kaliteli Hizmetler: Kombi Hocası sizlere en yakın bölgeler de bulunarak çözümler üretmeye devam etmekteyiz. Hızlı servis imkanımız ile sizlerin adreslerinize kısa süre içerisinde yönlendirme yapmakta ve yaşanılan soruna anında müdahale etmekte olan bir firmayız. Her zaman güvenilir hizmetler sunarak sizlere kusursuz hizmetleri yaşatmaktayız. Alanlarında uzman ekiplerce hizmetler sunan firmamız işini her zaman uzmanına bırakmaktadır. Bu nedenle de firmamızdan yana bir sorun yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz.

► Eğitimli ve Bilgili Çağrı Merkezi: Bilgili çağrı merkezi ile sizlerin sorunlarınızı dinleyerek çözümler üretmekte ve sizlere yardımcı olmaktayız. Çağrı merkezi elemanlarımız sizlere yaşadığınız sorunlar hakkında bilgi verebilmesi için eğitim görmüş personellerden oluşmaktadır. Bu sebeple de firmamız sizlere her zaman yaşanılan sorunlar hakkında bilgi sormaya hazırdır. Uygun fiyatları ve uygun ödeme seçenekleri ile de sizlerin bütçelerini düşünerek kaliteli hizmeti düşük maliyetler ile sizlere sunmakta olan bir firmayız.

Kombi Hocasını içiniz rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Kaliteli hizmetlerimiz ve güven verem çalışmalarımız ile sizleri yarı yolda bırakmadan çalışmalarımızı sürdürerek sizlerin memnuniyetini kazanmakta olan bir firmayız. Günün her saati hizmet sunan çağrı merkezimiz sizleri dinlemekte ve sizlere çözümler sunmaya ara vermeden devam ettirmektedir. Günün her saati çekinmeden çağrı merkezimizi arayarak yaşadığını sorun hakkında bilgi alabilir ya da arıza kaydı bırakabilirsiniz. Cihazınızı emin ellere emanet ediniz.